Suteba manifiesta preocupación por la infraestructura escolar en Mar del Plata

En relación al regreso a clases presenciales luego del receso de invierno el CES SUTEBA Gral Pueyrredon manifiesta que:

» En toda la Provincia y en particular en nuestro distrito venimos de cuatro años de fuerte desinversión durante el gobierno de María Eugenia Vidal en educación y en especial, en obras de infraestructura y prevención que colocan a nuestras escuelas en lugares no seguros para nuestros alumnxs y para los trabajadorxs de la educación, docentes y auxiliares. Mar del Plata, de los distritos del interior de la pcia, ha sido testigo de la reducción presupuestaria denunciada en su momento por nuestro sindicato y estando junto a las comunidades en la lucha por escuelas seguras y en condiciones tanto de equipamiento como instalaciones como lo establecen las leyes de Educación Nacional y Provincial.

El actual relevamiento acerca de la situación de infraestructura escolar nos indica que el distrito continúa con una seria situación si consideramos la aplicabilidad de los protocolos diseñados por el Ministerio de la Nación. Hoy en nuestra ciudad y Batán tenemos un gran número de establecimientos con problemas de infraestructura, algunos con obras ya iniciadas y no finalizadas, pero otro tanto, unos 120 edificios sin siquiera informe técnico realizado, a saber: EP sin informes 34 escuelas, ES 47, Inicial 26, especial 10, Artísticas 3 y Escuelas Técnicas 2. Algunos ejemplos claros de estas situaciones son la EEST3, EES 38, EP3, Escuela Agropecuaria, EES63, EES71, Escuela de Cerámica, etc. Mientras que aquellas que estaban a cargo del municipio, por convenio marco firmado por el Intendente con la Pcia de Bs As, de 21 establecimientos, sólo intervinieron en uno de ellos. Para el regreso en forma parcial y gradual como se establece en los protocolos nacionales y priorizando los niveles y establecimientos, es necesario que la UEGD y el Comité de Emergencia trabajen en sesión permanente con todos los actores que los conforman para que se den garantías del cumplimiento de los protocolos de regreso a las escuelas y en articulación con los 12 puntos de CTERA, que establecen las condiciones de seguridad e higiene para toda la comunidad educativa, se está pidiendo al Ministerio de Educación que dichos protocolos a su vez sean declarados como acuerdo paritario para que el mismo tenga fuerza de ley y el regreso no quede librado a la decisión de autoridades locales.

En los ámbitos naturales de tratamiento de estas problemáticas, como la UEGD y el Comité Mixto Distrital, debe estar presente la DPIE local para presentar en forma urgente un informe pormenorizado de cada establecimiento y articular con la información que el SUTEBA tiene a través de sus delegados que son quienes trabajan en el territorio, y conocen cada problemática de su escuela.

Un actor central en la resolución de la situación de infraestructura escolar es el Municipio quien no puede seguir estando ausente en esta situación y debe asumir la responsabilidad que le compete a través de la ejecución del Programa de Escuelas a la Obra y la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo como lo establece la Ordenanza votada por el mismo HCD».

