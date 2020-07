Taccone: “Con protocolos adecuados, es hora de abrir cafés y regresar a los deportes individuales”

El concejal de Acción Marplatense mostró su acuerdo con la posible apertura de cafés con capacidad reducida y la habilitación de la práctica de deportes individuales, que se trataría hoy en la comisión dispuesta por el Concejo Deliberante en la última sesión.

Taccone señaló que “creemos que en la situación epidemiológica que se encuentra la ciudad es posible ir habilitando nuevas actividades. Dentro del sector gastronómico, los cafés y restaurantes podrían ser los primeros en funcionar, con capacidad reducida, e ir analizando la futura apertura del resto del sector. El funcionamiento podría darse al 50% en el interior y al 100% en la vía pública, eximiéndolos del pago del canon por mesas y sillas”

La comisión de reactivación económica ya aprobó la apertura de nuevas actividades entre las que se cuentan los lavaderos de autos y talleres mecánicos (para trabajadores no esenciales), las administraciones de propiedad horizontal, las academias de conducir y las administraciones de universidades privadas, entre otros.

Respecto del reclamo elevado por el sector gastronómico, el concejal afirmó que “comprendemos la situación que atraviesan todos los sectores que no han podido reanudar las actividades. Como planteamos al momento de aprobar la comisión, apoyamos la reapertura progresiva, con prudencia y evaluando cada caso en particular. Entendemos que el sector gastronómico es un rubro fundamental de la actividad económica de nuestra ciudad y que emplea a miles de trabajadores”

Taccone continuó “la situación económica es muy compleja y para los cafés, poder abrir al menos al 50% de su capacidad puede ayudarlos a sobrellevar sus obligaciones y a incrementar poco a poco su facturación. Entendemos que va a ser compleja la reactivación del sector, pero habilitar la actividad es prioritario para que pueda comenzar.”

Consultado por la práctica de deportes individuales, un reclamo creciente en la ciudad, el concejal agregó “por la cantidad de casos que tiene la ciudad, creemos que es posible permitir la práctica de deportes individuales. Esto no tiene que llevar a la concentración de personas y debe realizarse manteniendo el distanciamiento social que se requiere, pero entendemos que no tiene un impacto sanitario significativo y puede mejorar mucho la calidad de vida de marplatenses y batanenses”

Para finalizar, Taccone sostuvo que “la prudencia debe ser la guía de todas las decisiones que se tomen. No podemos permitir actividades que conlleven riesgos de contagio, y deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar que crezcan los casos de covid 19 en la ciudad. La situación epidemiológica que tiene hoy Mar del Plata es producto del esfuerzo de toda la población, por ese motivo hay que ser muy cuidadosos”

