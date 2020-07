Tapabocas obligatorio y capacidad limitada: así será la reapertura de Disney el sábado

Después de haber permanecido cerrados casi cuatro meses, los parques temáticos de Walt Disney World reabrirán con un enfoque premeditado y responsable. Cómo será la reapertura gradual que comenzará el 11 de julio

Los parques temáticos de Walt Disney World Resort se preparan para una reapertura gradual – con una reducción importante de su capacidad – a partir del 11 de julio de 2020, con los parques Magic Kingdom y Animal Kingdom. EPCOT y Disney´s Hollywood Studios les seguirán el día 15 de julio de 2020.

Después de haber permanecido cerrados casi cuatro meses, los parques temáticos de Walt Disney World reabrirán con un enfoque premeditado y responsable basado en la experiencia de reapertura de Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland y Disney Springs. Cada aspecto de la visita a un parque temático Disney ha sido reexaminado, considerando el nuevo entorno global, con nuevas políticas que siguen las indicaciones de expertos en salud y agencias gubernamentales. Además de los límites de capacidad y densidad controlada de visitantes, se implementarán nuevos procedimientos en la entrada de los parques, atracciones, restaurantes, tiendas, transporte y otros, considerando el bienestar de los visitantes y miembros del elenco de Disney como prioridad en la planificación.

Aon con estos cambios, los fundamentos básicos de la experiencia en un parque temático Disney se mantendrán igual. Las historias de Disney cobrarán vida en las atracciones y a través de los queridos personajes, implementando la creatividad e innovación características de Disney para brindar nuevas formas de disfrutar estas experiencias. Los miembros del elenco comienzan a regresar a su trabajo y se preparan cuidadosamente para desempeñar sus roles, poniéndose sus uniformes y colocándose sus gafetes por primera vez en meses. Porque, a pesar de lo que sucede en el mundo, ellos están listos para ayudar a los visitantes a descubrir que la magia está nuevamente aquí, en los parques temáticos de Walt Disney World.

Sistema de Reservaciones Disney Park Pass

Para promover el distanciamiento físico, se limitará la capacidad de los parques temáticos de Walt Disney World. Durante la reapertura, los visitantes deberán asegurarse de tener boletos de admisión o Pases Anuales válidos, luego deberán usar el nuevo sistema Disney Park Pass para reservar su entrada a cada parque, antes de su visita. Así se veía el 16 de marzo el Magic Kingdom, sin visitantes REUTERS/Gregg Newton/File Photo

Una vez que los visitantes inicien una sesión de My Disney Experience en Disneyworld.com y vinculen sus boletos, tendrán acceso a un calendario con las fechas de visita disponibles para cada parque temático. Los boletos de múltiples días requieren de una reservación para cada parque, por cada día de su vigencia. Las familias y los amigos pueden vincular sus boletos y, juntos, reservar su entrada a los parques temáticos al mismo tiempo. El número de reservaciones de acceso a los parques está limitado y sujeto a disponibilidad.

Procedimientos de salud y seguridad

Fomentando la colaboración entre los visitantes y los miembros del elenco de Disney para promover la salud y seguridad de todos, los parques temáticos contarán con nuevos protocolos de seguridad durante esta reapertura gradual.

“Nuestro enfoque premeditado y progresivo en Walt Disney World Resort enfatiza diferentes niveles en las medidas de salud y seguridad”, mencionó la doctora Pamela Hymel, directora Médica de Disney Parks, Experiencias y Productos. “Estamos adoptando un enfoque con múltiples propósitos para nuestra reapertura, después de considerar las indicaciones de varias autoridades gubernamentales y agencias de salud, y las recomendaciones de nuestro equipo de expertos en salud y seguridad. Estamos trabajando también, activamente, con grupos de la industria y universidades de investigación para discutir las mejores prácticas”.

Estas nuevas medidas incluyen:

-Uso de cubrebocas apropiados – Todos los visitantes mayores de 2 años, además de los miembros del elenco, deberán usar un cubrebocas apropiado durante toda su visita. Deberán usarlo sobre la nariz y boca en todo momento, excepto al comer o beber. Las áreas de alto tráfico recibirán mayor limpieza y desinfección (Caitie McCabe, photographer) Walt Disney World

-Transporte – La capacidad y densidad de visitantes serán limitadas en todos los medios de transporte de cortesía en Walt Disney World, y se requerirá el uso de un cubrebocas adecuado durante todo el trayecto. Los autobuses y el monorriel implementarán una combinación de distanciamiento y barreras físicas para garantizar la separación entre los grupos de visitantes. Se requerirá que los grupos de visitantes mantengan distancia física mientras están a bordo de una embarcación Disney. Disney Skyliner permitirá el abordaje de un solo grupo de visitantes por góndola cuando reinicie operaciones el 15 de julio de 2020. Para aquellos que lleguen en sus propios vehículos, las casetas de cobro ofrecerán opciones de pago sin efectivo y los tranvías del estacionamiento no estarán disponibles en este momento.

-Pruebas de temperatura – Todos los visitantes deberán someterse a pruebas de temperatura antes de ingresar a un parque temático. Basados en la guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cualquier persona que presente una temperatura igual o mayor a 100.4°F/38°C, será dirigida a un lugar adicional para una revaloración de temperatura y asistencia. Aquellos que presenten una temperatura igual o mayor a 100.4°F/38°C en el segundo chequeo, no podrán tener acceso, ni aquellos en su grupo.

– Medidas de distanciamiento físico y capacidad – Para mantener un distanciamiento físico apropiado, un número limitado de visitantes podrá acceder a cada parque temático cada día. También se establecerán límites para espacios cerrados dentro de los parques como lo son tiendas y restaurantes. Adicionalmente, se colocarán marcas en el suelo para ayudar a promover el distanciamiento adecuado en los parques, incluidas las filas de las atracciones. Se establecerán barreras físicas en lugares específicos donde es difícil mantener el estricto distanciamiento físico.

-Limpieza – Las áreas de alto tráfico recibirán mayor limpieza y desinfección. Se recomendará que los visitantes utilicen estaciones de lavado de manos y desinfectante para manos, disponibles en los parques temáticos, con frecuencia.– Transacciones sin efectivo –Se recomendará a los visitantes utilizar formas de pago electrónicas que minimicen el contacto, incluyendo Magic Bands, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo Disney, pagos móviles, etc. Para mantener un distanciamiento físico apropiado, un número limitado de visitantes podrá acceder a cada parque temático cada día(Matt Stroshane, photographer) Walt Disney World

Los miembros del elenco han sido preparados con una nueva y extensa capacitación para la reapertura de los parques temáticos en este nuevo entorno. Los miembros del elenco del “Incredi-Crew” usarán playeras de colores brillantes fáciles de identificar y caminarán por los parques para explicar los nuevos procedimientos y aclarar cualquier duda a los visitantes, mientras los alientan a seguir estas nuevas medidas de salud y seguridad.

Procedimiento para comidas

Se implementarán nuevas medidas para promover la salud y el bienestar en los restaurantes de los parques temáticos de Walt Disney World durante su reapertura gradual. Éstas incluyen procedimientos intensificados de limpieza en asientos, comedores y áreas comunes, así como cambios en las opciones de autoservicio. Además, se ha implementado tecnología móvil a través de la aplicación My Disney Experience para brindar opciones que minimicen el contacto físico de manera conveniente. Entre las opciones se encuentran el Mobile Order (orden a través de dispositivo móvil) en restaurantes selectos de servicio rápido, Mobile Dine Check –In disponible en restaurantes selectos con servicio a la mesa y los menús de contacto reducido en ciertos restaurantes en parques temáticos.

Las atracciones más populares regresan a los parques temáticos

La mayoría de las atracciones estarán disponibles en cada parque cuando estos reabran. Los visitantes podrán entrar a un mundo de dibujos animados en Disney´s Hollywood Studios cuando experimenten la nueva atracción Mickey & Minnie’s Runaway Railway, o visiten Valley of Mo’ara en Pandora – The World of Avatar en Disney’s Animal Kingdom. Soarin’ Around the World tomará vuelo en EPCOT, y Magic Kingdom ofrecerá un grupo de atracciones clásicas como Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion, Seven Dwarfs Mine Train y Space Mountain.

Experiencias con personajes y entretenimiento

Parte de la magia de los parques temáticos de Walt Disney World Resort es poder ver a los queridos personajes Disney. Debido a la interrupción de desfiles y encuentros con los personajes y para garantizar el distanciamiento físico, las experiencias con personajes en los parques temáticos han sido reimaginadas. La nueva normalidad en Disney todavía no permitirá actos multitudinarios sin distancia social como el que se ve en esta imagen de archivo, que muestra al popular Castillo de la Cenicienta en el Parque Magic Kingdom de Walt Disney World, en Orlando, Florida (EEUU). EFE/Gerardo Mora/Archivo

-En Magic Kingdom, diferentes personajes se desplazarán durante el día a lo largo de la ruta tradicional del desfile. Otros personajes aparecerán en nuevas ubicaciones, como el Capitán Jack Sparrow que aparecerá repentinamente en Adventureland.

-En EPCOT, los visitantes podrán ver a la Reina Anna y a Elsa aventurarse “mucho más allá” en un viaje alrededor del World Showcase, o a Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto y Goofy en su propio tour alrededor del mundo.

-Los personajes de Pixar Animation Studios aparecerán en Hollywood Boulevard en Disney’s Hollywood Studios, saludando a sus adorados fans. Y en Star Wars: Galaxy’s Edge, los visitantes deben asegurarse de “seguir adelante” si se encuentran con los Stormtroopers de la Primera Orden.

-Los visitantes en Disney’s Animal Kingdom podrán ver a los personajes Disney navegando por el Discovery River en botes especiales, como el Pato Donald, Daisy, Pocahontas y otros.

También regresarán algunos grupos de entretenimiento ambiental como Main Street Philharmonic en Magic Kingdom, Mariachi Cobre y los JAMMitors en EPCOT, y Discovery Island Drummers en Disney’s Animal Kingdom. Las experiencias de entretenimiento que atraen a grandes grupos de personas, como los espectáculos nocturnos, han sido pausados.

Un nuevo festival llega a EPCOT

Una nueva versión del popular EPCOT International Food & Wine Festival debutará el 15 de julio cuando el parque reabra, y continuará durante todo el otoño. El Taste of EPCOT International Food & Wine Festival será el festival más largo en la historia de Walt Disney World, combinando la diversión floral del evento anual EPCOT International Flower and Garden Festival con las delicias mundiales del EPCOT International Food & Wine Festival.

Este nuevo evento ofrecerá más de 20 mercados internacionales, incluidos Hawái, Hops & Barley y las Islas del Caribe. Se colocarán mesas adicionales alrededor del parque donde los visitantes podrán detenerse, quitarse sus mascarillas y disfrutar de los platillos del festival manteniendo el distanciamiento físico. Los visitantes podrán tomarse fotos frente al más nuevo topiario del parque, el de Remy, en el pabellón de Francia y adquirir mercancía del 2020 International EPCOT Flower & Garden Festival.

