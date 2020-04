«Taxistas olvidados y abandonados por el Estado»

A 17 días de que se decretó a gran parte de los Argentinos a permanecer en sus hogares luego de la aparición del Covid-19 y al cual miles de Taxistas se tuvieron que quedar en sus hogares para cumplir con esta Cuarentena.

El Pasado Domingo 22 de Marzo el Presidente Alberto Fernández el cuál merece nuestro profundo respetó al cual apoyamos y seguiremos apoyando hizo mención de una ayuda para nuestros Compañeros Peones de Taxis, cosa que no pudo cumplir.

El día 25 de Marzo viendo que no iban a poder cumplir con nuestros compañeros comenzamos a gestionar algún tipo de ayuda Alimenticia para sus hogares por intermedio de Desarrollo Social de la Nación, Provincia y Municipio. Los Cuales no nos han dado ningún tipo de respuesta y tiran siempre la pelota para adelante sin entender que los trabajadores necesitan esa ayuda no para hoy sino para ayer.

Cada día que pasó se incrementó la decidía y angustia de no poder completar el Sustento diario de sus familias al no poder salir a realizar los viajes que nos permite ser hombres de bien. Pero ahora luego de que ya se confirmará que se extendió está cuarentena.

Se encontran ya en otro estado que es el más complicado. Sin Plata y sin comida no hay tranquilidad para los hogares es así que les volvemos a preguntar a todos esos Funcionarios de todos los ámbitos de Gobierno y que hoy a esta fecha y hora ya tienen depositados sus haberes, si hay algún respuesta para los Taxistas de Mar del Plata???

El Secretario de Desarrolló Social de la Nación en General Pueyrredon Señor Diego García dice que debe pedir permiso a la Ministra de Desarrolló Social de la Provincia señora Fernanda Raverta y el Ministerio de Desarrolló Social de la Comúna el cual su Secretaría es Veronica Hourquenvie dice a través del Subsecretario Daniel Terruel que los otros dos Ministerios que son de sus altos mandos no le han dado ayuda para nuestra Ciudad.

En medio de este proceso de gestionar estos alimentos para las familias de los representados.

La Confederación General del Trabajo (CGT Local) se comunicó a través de la Compañera Adriana Donzeli solidaria a nuestro reclamó y a la cual le planteamos alguna inquietud que los dirigentes gremiales discutimos puertas adentró, nos escucho y cumplió con elevar este reclamó ya que a otras organizaciones sindicales les llega dicha ayuda para sus representados.

