Temporada 2021: sin preventa de carpas, los balnearios ya trabajan en un protocolo

Jorge Riccillo, titular de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), estimó que recién podrían empezar a vender en «agosto, septiembre u octubre». «El panorama es complicado», aseguró

La Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) aseguró que, a pesar de no haber podido realizar ninguna preventa para la temporada 2021, mantiene las expectativas de cara al próximo verano y ya trabaja en la realización de protocolos con el Ente Municipal de Turismo (Emtur).

Jorge Riccillo, el titular de la Cámara, explicó a El Marplatense que en los balnearios se encuentran trabajando puertas adentro y preparándose como si fueran a trabajar la temporada que viene, aunque señaló que «el panorama es complicado«.

«Se perdió la preventa, nosotros normalmente la realizamos a fin de marzo. Se perdieron fines de semana que fueron muy buenos», lamentó Riccillo en relación a las restricciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, con optimismo, consideró que «todavía falta tiempo y hay que prepararse para trabajar».

Y agregó: «Cuando llegue el momento veremos como estamos, la idea es trabajar y prepararnos lo mejor posible. Estamos preparando protocolos y ya hemos tenido algunas reuniones con el Emtur«.

Asimismo, indicó que aún no han podido avanzar con la ventas y alquileres porque no tienen idea de los valores, pero que buscarán la forma de llegar a un acuerdo con los clientes. Además, afirmó que podrían empezar a vender en «agosto, septiembre u octubre«. «No podría llegar a decir nunca que está perdida la temporada«, concluyó.

Fuente: El Marplatense

Comentarios

comentarios