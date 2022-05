Todo lo que tenés que saber sobre el censo 2022

Es realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y CensosCenso 2022: El Municipio brinda recomendaciones e información útilEl relevamiento se desarrollará el miércoles 18 de mayo y hasta esa fecha quienes deseen pueden completar el censo online ingresando a www.censo.gob.ar y ese día presentar un código al censista para ahorrar tiempo en la visita a su hogar.El miércoles 18 se realizará el censo y desde la Municipalidad de Gral. Pueyrredon se brindan algunas recomendaciones a tener en cuenta de cara a esta acción llevada adelante por el gobierno nacional a través del INDEC.En primer lugar, ese día será feriado en todo el país y los censistas visitarán las viviendas entre las 8 y las 18 para solicitar el comprobante del censo digital o realizar la entrevista tradicional en papel a quienes no hayan completado el cuestionario en línea. En este marco desde la comuna se recomienda tener presentes los siguientes teléfonos gratuitos para cualquier tipo de emergencia: Policía (911), Defensa Civil (103) y SAME (107).Por otro lado, se solicita a aquellas personas que tengan mascotas, durante ese día, no las dejen sueltas en la vía pública y que permanezcan dentro de los límites de su vivienda para evitar inconvenientes.Cabe señalar que los censistas estarán identificados con un chaleco y con una credencial la cual tendrá impreso un código QR. El mismo, al ser escaneado, presentará la identidad del censista. Esta edición, que debió realizarse en 2020 pero se retrasó por la cuarentena en el marco de la pandemia, será bimodal por primera vez en la historia, lo que permite que se realice de forma digital y presencial.A su vez, el censo en áreas rurales comenzará a partir de este lunes 9 de mayo y se extenderá hasta el mismo miércoles 18, día del censo nacional. Se recuerda que aún se puede completar el Censo Digital a través de un cuestionario ingresando en www.censo.gob.ar , y aquellos vecinos que no tengan cómo acceder, se pueden acercar a cualquier Punto Digital del Municipio para utilizar la tecnología y el acceso a internet para hacerlo. Estos espacios municipales están ubicados en el Polideportivo Libertad (Ituzaingo 8350), Polideportivo Colinas (Einstein 1502), Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438) y en Inareps (Ruta 88 km 1,5) y se puede acceder de lunes a viernes de 8 a 15hs. También el Municipio cuenta con lugares con conectividad a internet libre y gratuita, permitiendo acceder a la página web del Censo y completarlo: gis.mardelplata.gob.ar/app_mapa_interactivo/planodigital.php?subrubro=27 .