Volponi reclama más asistencia para pymes y cuentapropistas

El presidente de la Comisión de Producción del Concejo Deliberante, Guillermo Volponi, se mostró «preocupado» por los datos que diera a conocer la AFIP, acerca del cierre de más de 15.000 empresas y la pérdida de más de 284.000 puestos de trabajo al mes de mayo, durante los dos meses de cuarentena que transcurre en el país.

El concejal de Vamos Juntos hizo referencia a lo sucedido en los dos meses de cuarentena que reflejan los datos distribuidos de manera oficial por el ente recaudador: «los números son elocuentes. Estamos en presencia de una crisis sin precedentes, donde 18.546 empresas bajaron sus persianas mientras que 284.821 trabajadores han perdido su empleo. Esto no lo decimos nosotros, es el dato que tiene la AFIP en base a la caída de los aportes patronales y las bajas que se dan en materia empresarial», resaltó.

Para el dirigente del PRO «hacen falta más acciones concretas que integren a todos los sectores bajo la protección del Estado, y el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto en este tema». Por eso, estimó que «se deben mejorar los mecanismos de sostenimiento de las pymes y fortalecer la ayuda que se distribuye a través del programa ATP, para contribuir a la continuidad de las empresas».

«Mar del Plata tiene serios problemas estructurales en materia de empleo», sostuvo Volponi, y reclamó «que se amplíe la asistencia a aquellos sectores a los que hoy no llega la ayuda oficial». En este sentido, explicó que «estamos observando a muchos trabajadores con problemas serios. Familias que antes tenían ingresos mensuales por trabajar de manera independiente y que en la actualidad han perdido gran parte de esos recursos. Se da mucho entre profesionales independientes y rubros comerciales que no pueden habilitarse, y que no se tiene certezas de cuando empezarán a funcionar. Muchos están íntimamente relacionados con la matriz productiva de nuestra industria regional, que es el turismo», sentenció.

Este martes, el gobierno a través de la AFIP dio a conocer datos que son duros: al mes de mayo -todavía falta la estimación de junio- había cerrado definitivamente sus persianas 18.546 empresas durante la cuarentena lo que significó que 284.821 trabajadores hayan perdido el empleo. Los datos son concretos y están basados en la pérdida de aportes que mide la AFIP, por lo que la caída es contundente.

