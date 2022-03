Vueltas presenta ¨Sur¨

¨Sur¨ es el tercer adelanto del próximo disco de Vueltas verá la luz durante este 2022. Se trata de una nueva apuesta en la que, Vueltas, primera vez realiza un dúo.

La canción fue compuesta por Vicky Marmo (guitarra) y ella es la encargada de ir al frente en la voz.

¨Sur¨ es un tema cargado de sensibilidad único para el grupo, que los atravesó por su contenido poético y lírico. Vueltas cree que es la parte más «indie» del futuro disco, pero sin perder la esencia de la distorsión, lo cual la diferencia del resto.

Nacida en Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires, y con algo más de 10 años de historia, Vueltas supo hacerse notar con su rock mezclado con ritmos latinos, y fue ganando un gran terreno dentro del circuito.

Durante todo ese tiempo, el grupo giró por toda la provincia de Buenos Aires y alrededores, presentando su material por importantes salas como el Teatro de Flores, Niceto club, The Roxy, Auditorio Oeste, Teatro Greison, Tecnópolis, Galpón De Las Artes y más.

Así también, compartió escenario con grandes bandas y artistas como: Bersuit Vergarabat, Los Pérez García, La Mancha de Rolando, Cielo Razzo, La Franela, Baltasar Comotto, Gaspar Benegas, etc.

La banda cuenta con dos discos de estudio:

«Brindis cantado»(2014 – Grabado en Estudio “Indigo”)

«Sangre / Fuego» (2017 – Grabado en Estudio “El Santito” y producido por Tito Fargo (Ex Redondos).

En el 2019 (además de quedar seleccionada finalista y participar del concurso Pre-Cosquin Rock), como parte del festejo por sus 10 años, Vueltas lanza a través de Youtube «Fuego y Sangre», un ciclo de videos temáticos, donde repasa su segundo disco, con versiones alternativas de las canciones.

Además de su participación en el circuito, también organiza todos los años el “Festival Abriendo Camino”. Festival sin fines de lucro, donde se recaudan alimentos no perecederos para alguna asociación o comedor social. En dicho festival, la banda busca darle participación y un espacio, no solo a las bandas under, sino también a distintos artistas de otras ramas como clown, murgas, actrices/actores, pintores y artistas plásticos, fotógrafos, radios barriales, etc.

En el 2020, Vueltas comenzó a componer las canciones que darán forma a su tercer disco de estudio a editarse este año.

Comentarios

comentarios