En Mar del Plata, la Coalición Cívica aseguró que “tenemos que poner toda la energía en consolidar la unidad de JxC y construir amistad política»

Los máximos referentes de la CC ARI se reunieron hoy en Mar del Plata durante una actividad partidaria, donde plantearon la necesidad de “poner toda la energía en consolidar la unidad de JxC y construir amistad política”, aseguraron que “la provincia de Buenos Aires debe ser parte de un proyecto nacional” y afirmaron que “el 2023 será el tiempo de definir las candidaturas”.

En esta ciudad, la Coalición Cívica realizó su tercera Caravana Cívica Federal para desarrollar un encuentro sobre políticas vinculadas al ecosistema del desarrollo, la educación, el trabajo, la innovación y la producción.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente de la CC ARI nacional y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; la diputada provincial y presidenta de la Asamblea Nacional CC ARI, Maricel Etchecoin; el senador provincial y presidente de CC ARI PBA, Andrés De Leo; y Bernardo Martín, presidente EMTUR Mar del Plata.

“Todos sabemos que tenemos por delante un gran desafío en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, si queremos generar el cambio y la transformación que la Argentina necesita; tenemos que dar la pelea en la Provincia y en todo el país para tener la posibilidad de una alternancia en el 2023”, aseguró Ferraro en la apertura.

“Pero este tiempo nos tiene que encontrar mucho más enfocados en poder dar respuestas a los temas urgentes y toda la energía para ver qué es lo que le vamos a proponer a los argentinos el próximo año”, planteó.

En ese sentido, Ferraro dijo que “en este 2022 tenemos que poner toda la energía en seguir consolidando la unidad de Juntos por el Cambio, construir amistad política entre quienes somos parte de esta coalición conformada por el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y el peronismo republicano”, dijo y agregó que “tenemos que entender que esa unidad no debe ser confundida con unanimidad o uniformidad, cada uno de los partidos y liderazgos tiene mucho para aportar, y el 2023 será el tiempo de la definición de candidaturas”.

”Está claro como Coalición Cívica que tenemos que dar respuestas a las cuestiones de la macroeconomía, la cuestión monetaria, cambiaria, la inflación, la situación de pobreza, indigencia, inseguridad que vemos a lo largo y ancho del país pero también es importante poder abordar lo que denominamos el ecosistema para el desarrollo, y de qué manera podemos abordar una agenda de temas que, como partido y todo JxC, tenemos que ponerlo en un lugar central a la hora de definir el acuerdo programático y qué es lo que vamos a ofrecer a los argentinos en 2023”, remarcó.

A su turno, Etchecoin aseguró que “la provincia de Buenos Aires debe ser parte de un proyecto nacional. En la última elección, en la Provincia todos juntos demostramos que le podíamos ganar al peronismo y kirchnerismo unificado. El 2023 es posible, resolviendo las cosas que nos dividen y fortaleciendo la unidad, somos una real alternativa”.

“Elegimos esta tercera parada de la Caravana Cívica porque Mar del Plata tiene un modelo de gestión”, resaltó Etchecoin y agregó que “la Coalición Cívica va a ser una voz importante para adelante, es necesaria, marca destino con el liderazgo indiscutible de Lilita Carrió”.

En tanto, el senador De Leo dijo que le “llena de satisfacción que la CC ARI nacional haya elegido a la provincia de Buenos Aires, concretamente a Mar del Plata, para cerrar su cronograma de Caravanas Cívicas. En los próximos días voy a estar culminando mi mandato como presidente de la Coalición Cívica bonaerense, rol que ejercí durante 5 años”.

“He cumplido el compromiso asumido, con un balance muy positivo, y estoy listo para cumplir otras funciones. Es tiempo de que otras personas tomen las riendas del partido”, aseguró el senador provincial.

Por su parte, el presidente EMTUR de Mar del Plata Bernardo Martin dijo que “pudimos revertir una situación muy complicada que dejó la cuarentena, hoy Mar del Plata es el principal lugar turístico de la Argentina” y señaló que “estamos trabajando muy fuerte para romper la estacionalidad para que esta ciudad tenga turismo todo el año. En los últimos 12 meses, nos visitaron 600 mil turistas por mes, y teníamos como meta llegar a 8 millones de turistas en este 2022 y lo estamos superando holgadamente gracias a las estrategias diseñadas y el relevamiento de datos e información”.

Asistieron los diputados nacionales Juan Manuel López, Mónica Frade, Mariana Stilman, Victoria Borrego, Leonor Martínez Villada; el concejal de la Matanza y ex diputado nacional Héctor “Toty” Flores; los concejales marplatenses Liliana Gonzalorena y Angelica González; el diputado provincial Luciano Bugallo; la ex diputada nacional y titular de la CC ARI de Santa Fe, Lucila Lehmann; el legislador porteño Hernán Reyes y la directora del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Fernanda Reyes. También estuvieron presentes los diputados provinciales Karina Montecinos (Neuquén) y Sebastián Julierac (Santa Fe), y los concejales de la provincia de Buenos Aires: Jorge Villalba (Lomas de Zamora), Rodrigo Esponda (Junín), Marita Ardoiun (Miramar) y Santiago Echevarrieta (San Martín); referentes de Corrientes como la concejal Gabriela Gauna, entre otros.

El encuentro se realizó en el Centro Scout de Mar del Plata, donde los principales referentes de la CC ARI abordaron la educación, la innovación, el trabajo y la producción. Esta fue la última actividad partidaria previo al Congreso Federal de la CC ARI previsto para el próximo 2 de diciembre, en el cual se renovarán las autoridades nacionales.

Durante la jornada se desarrolló la Masterclass de Educación y políticas sociales: Construcción de ciudadanía, donde expusieron Cecilia Veleda, doctora en sociología de la educación, ex directora ejecutiva del instituto nacional de formación docente; Mariano Palamidessi, doctor en educación, rector de la Universidad de la Ciudad de Bs As; Gustavo Gamallo, doctor en ciencias sociales e investigador UBA, cofundador y codirector UBA Social; Maximiliano Ferraro, Héctor Flores y Fernanda Reyes.

También se ofreció una Masterclass de Producción, Campo, trabajo e innovación: Desarrollo para el futuro con Bernardo Martinez, presidente de ATICMA (Asociación de tecnología de la información y comunicación de Mar del Plata); Fernando Vilela, profesor de Cátedra de Agronegocios y director de Programa de Bioeconomia, Facultad de Agronomía UBA; Mónica Frade; Hernán Reyes y Bernardo Martin.

Luego se realizaron talleres temáticos de educación, políticas sociales, producción y mirada local. Esta tercera edición de la Caravana Cívica se enmarca en una actividad partidaria que se realizó por primera vez el 21 y 22 de mayo en la ciudad de Corrientes donde tuvo lugar el Encuentro por el Ambiente. La segunda parada fue el 27 y 28 de agosto, cuando la Caravana se trasladó a Córdoba a la ciudad de Alta Gracia para trabajar, debatir y reflexionar sobre Justicia, Transparencia y Reforma Política.

