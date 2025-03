17 Y 18 DE MARZO: PARO NACIONAL UNIVERSITARIO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA

Bajo el lema “LA UNIVERSIDAD SIGUE EN RIESGO, DEFENDAMOSLA JUNTOS Y JUNTAS”, los gremios docente y Nodocente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (ADUM y APU respectivamente), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Universitaria Marplatense (FUM) junto a los Centros de Estudiantes, convocan a una conferencia de prensa y radio abierta el próximo 17 de marzo a las 10:00 en la Catedral de Mar del Plata.

Frente a la crítica situación que atraviesa la educación superior en Argentina y con un presupuesto insuficiente que pone en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, trabajadores, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema científico y tecnológico (CONICET) se unen en defensa del derecho a la educación y el conocimiento.

En ese marco, docentes y Nodocentes realizarán un paro de 48 horas el lunes 17 y martes 18 de marzo en todas las universidades del país ante la importante pérdida salarial de dichos sectores.

“Desde APU y ADUM adherimos al paro nacional de 48 horas convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales” anunciaron los sindicatos universitarios locales. Y continuaron: “Docentes y Nodocentes tuvimos una pérdida salarial de alrededor del 35 por ciento desde que asumió el gobierno. Para colmo, las últimas pautas continuaron por debajo de la inflación, agudizando la caída de nuestros ingresos. Sumado a eso, el gobierno ningunea las paritarias nacionales como instancia de negociación colectiva. Es evidente que desprecian a las y los trabajadores universitarios”. Sobre la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata enfatizaron: “Nuestra universidad recibió un tercio menos de presupuesto comparado con diciembre del 2024. Es notorio el ataque a nuestra Casa de Estudio. No les importa la calidad educativa. Así no se puede seguir. No vamos a dejar de luchar hasta revertir esta pésima situación salarial y presupuestaria”.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que reúne a todos los y las Rectoras de las universidades nacionales, también se pronunciaron por la situación: “En este contexto adverso, el sistema universitario público argentino atraviesa una seria situación de desfinanciamiento en todos los ámbitos de su desempeño institucional. Los problemas que señalamos en febrero de 2024 continúan e, incluso, en varios aspectos se han agravado”. Y prosiguieron: “En el contexto actual de Argentina, las universidades y otras instituciones educativas públicas enfrentan un escenario de desfinanciamiento que compromete no solo su calidad académica, sino también la posibilidad de acceso y permanencia de miles de jóvenes que dependen de estos espacios para desarrollarse y construir su futuro.”

En el actual contexto de crisis presupuestaria, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) enfrenta la misma situación de ataque y deterioro que impacta directamente en la investigación y el desarrollo científico. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado venimos reclamando la parálisis a la que están sometiendo al organismo, lo que pone en riesgo proyectos vitales y la continuidad de las investigaciones. La reducción de fondos destinados a la ciencia y tecnología no solo afecta a los investigadores, sino que también limita la capacidad de las universidades para formar profesionales calificados y contribuir a la innovación y el progreso del país. Alertamos que la disminución del presupuesto no solo compromete la calidad de la educación superior, sino también el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia científica. Esta política de vaciamiento del sistema científico nacional va acompañada del recorte en el número de becas doctorales y posdoctorales, el cierre del crecimiento del personal en planta permanente (investigadores e investigadoras y personal de apoyo), la continuidad de renovación trimestral de contratos de trabajadores administrativos y de maestranza precarizados, y la pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios.

En esta ocasión, además, la Federación Universitaria Marplatense (FUM) reclama el aumento del monto de las Becas PROGRESAR: “Las becas Progresar son una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes en Argentina. Sin embargo, los montos actuales son totalmente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de quienes estudian. Ni con $28.000 ni con $35.000 los estudiantes podemos estudiar. En un contexto de inflación creciente y ajuste en el sistema educativo, exigimos un aumento real y urgente de las becas para que dejen de ser un alivio insuficiente y pasen a ser una verdadera política de inclusión. La educación superior no puede ser un privilegio, debe ser un derecho accesible para todas y todos«, expresaron desde la representación estudiantil.

“Hacemos un llamamiento a las comunidades universitarias de todo el país a seguir trabajando en defensa de la democracia, de la educación pública y del sistema universitario público argentino. Además, invitamos a reforzar el diálogo con nuestras comunidades para poner en valor los aportes de la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología al desarrollo nacional”.

Comentarios

comentarios