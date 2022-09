2 Love adelanta su nuevo disco «Way of the wave» en lo más alto de Mar del Plata

De la tranquilidad de «Chapa» al punto más alto y céntrico de Mardel. 2 love, el grupo de rock-pop internacional integrado por Vicky Brea y Chapi Reynal que eligió Mar del Plata y la tranquilidad del sur sur para su nueva etapa familiar y musical, presentará su nuevo disco en un show libre en el punto panorámico por excelencia de la noche marplatense.

El próximo 7 de octubre a las 21:30 tocarán en Las Nubes, el piso 29 de Torres de Manantiales (Alberti 445) para presentar Way of the wave, su nuevo disco y corte compuesto con la inspiración de las olas que bañan nuestras costas. Ya se puede escuchar junto a Jardín de Amapolas y anteriores temas en https://open.spotify.com/album/3aVWC25Z5t7A2cJVyad9Wm?si=MY1J-yCCSjyEs7FU-VN24Q

La dupla, realizó días atrás una presentación en su casa «La Alegría», donde invitó a nutrir el alma con música y el cuerpo con comidas realizadas con productos de su huerta orgánica, ya que «hacemos música para vibrar con el Universo, y trascender a lo infinito», y se definen como «filosofía y verso; espíritu y bestialidad».

La agrupación compone e interpreta sus canciones tanto en español como en inglés influenciado por los aires del Atlántico, sonidos del rock clásico y el aditivo del folk norteamericano.Vicki y Chapi han presentado su arte en diversos escenarios y vivos digitales de Argentina como The Cavern Club, Festival Polvo (el Polo Cultural Saldías), Santos Vega, Multiespacio Korova, Moby Dick, Instagram Tealosophy, Ciclo Vibra In Da House, Murray Blacksmith, Open Bsas, entre otros.

Entre sus artistas favoritos se destacan Fleetwood Mac, Queen, Fabiana Cantilo, The Beatles, Coldplay, Soda Stereo, John Mayer, entre otros.

