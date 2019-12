2019, el año de las despedidas: los programas que salen de la pantalla y no volverán a la televisión

En los próximos días, ciclos como “Pamela a la tarde”, “El diario de Mariana”, “Involucrados” y “Morfi, todos a la mesa” se despedirán de su audiencia

Por lo general, en diciembre, muchos programas terminan para tomarse vacaciones y volver con una nueva temporada el próximo año. Durante los últimos días del año, los canales de televisión suelen poner en la pantalla «lo mejor del año” como resumen de todo lo que pasó en cada producción a lo largo de los 365 días.

Pero en este 2019 tiene un condimento especial porque coincide con el fin de varios programas que luego de estar al aire algunos años, terminan y ya no regresarán. Muchos conductores dejarán sus clásicas tareas para emprender nuevos rumbos en el 2020.

Repasando los ciclos que terminan, el 30 de diciembre llega a su fin El diario de Mariana, el exitoso magazine de Mariana Fabbiani finaliza luego de siete temporadas al aire. El ciclo debutó en mayo del 2013 y a lo largo de estos años pasaron muchos panelistas, pero la nieta del recordado Mariano Mores siempre estuvo al frente del mismo. El mismo será reemplazado por Crónicas de las tarde, el nuevo envío con una temática policial con Mónica Gutierrez en la conducción.

«Crónicas de las tarde», el nuevo envío con una temática policial con Mónica Gutierrez en la conducción estará en la pantalla de El Trece desde el mes de enero

Pamela a la tarde es otro de los programas que dirá adiós para no volver el próximo año. El ciclo conducido por Pamela David arrancó el 8 de mayo de 2017. La conductora y figura de América venía de estar durante ocho temporadas al frente de Desayuno americano, y decidió pasar a la tarde. Luego de tres años, el ciclo llega a su fin y aún no está confirmado que programa ocupará esa franja horaria. «Leí que me iba a tomar un año sabático, pero no sé lo que es eso. Trabajé toda mi vida, desde que soy muy chica, y no podría no hacerlo. No sé lo que es no trabajar, por eso estoy siempre pensando cosas nuevas”, dijo David en una entrevista. El 31 de diciembre será el último día en que Pamela conducirá su programa vespertino y aún no se sabe que hará la conductora el próximo año.

Telefe también tiene un ciclo que termina y que formó parte de su programación durante varios años. Morfí, todos a la mesa arrancó en el año 2015 y estuvo durante cinco temporadas al aire. Por su conducción pasaron Gerardo Rozín, Carina Zampini, Damián De Santo y este año lo hicieron Zaira Nara y el Chino Leunis. Esta dupla será la encargada de ponerle punto final al magazine mañanero.

Involucrados es otro programa que no tendrá continuidad el próximo año. El ciclo conducido por Mariano Iúdica, Pía Shaw y Debora Plager, arrancó al aire el 8 de enero del 2018. Luego de dos temporadas, las autoridades de la emisora decidieron que finalice en los próximo días. El magazine matutino de América estará al aire solamente durante enero y mitad de febrero del 2020 y luego dirá adiós. En su lugar arrancará un ciclo con Guillermo Andino en la conducción. El periodista estará acompañado de un equipo periodístico fuerte, para hacer una mañana más ligada a la información y menos al espectáculo. Según pudo saber Teleshow algunos de los integrantes actuales de Involucrados podrían pasar al nuevo formato, pero aún no está decidido.

Guillermo Andino, el experimentado presentador dejó este viernes el noticiero de América, luego de 16 años consecutivos de estar al frente de la conducción. Durante su despedida, el conductor habló de su nuevo proyecto televisivo.

En medio de tantas despedidas y finales de ciclo también está Mirtha Legrand con un futuro plagado de incertidumbre. En las últimas semanas se dijo que la diva de los almuerzos regresaría en marzo con sus tradicionales programas de los días sábados y domingos. Pero lo concreto es que luego de muchos años, Mirtha no hará temporada en Mar del Plata, y el canal no termina de confirmar su regreso.

La Legrand dijo la semana pasada que vuelve el sábado 7 de marzo, pero en El Trece hablan recién de mayo como fecha tentativa de vuelta. Como sea, no es común que a esta altura del año no se sepa con más precisión cuando será el regreso de la Chiqui a la pantalla. Un hecho absolutamente inédito con un ciclo que entraría en su temporada número 52.

De esta manera el 2019 será recordado como el año en el cual varios programas terminaron para siempre, algunos porque ya habían cumplido un ciclo y otros porque los números de rating no los acompañaron, sea el motivo que sea, varios conductores estarán sin aire, hasta que se sumen a nuevos proyectos para regresar lo más pronto posible a la televisión.

