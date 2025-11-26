228 femicidios en lo que va de 2025: mujeres marplatenses marchan este viernes contra la violencia de género

La violencia de género va en escalada y ya se registra un femicidio cada 34 horas. Este viernes, colectivos marcharán por el centro.

Como cada 25 de noviembre, mujeres y disidencias de Mar del Plata marcharán por la ciudad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de visibilizar «el abandono estatal de las víctimas» y pedir la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en General Pueyrredon.

La convocatoria será este viernes 28 de noviembre desde las 17.30 en Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen. A esa hora, distintos colectivos realizarán intervenciones artísticas y para las 18.30 se dará inicio a una movilización que recorrerá el centro de la ciudad.

La marcha de este año se da en un contexto de recorte estatal sobre las políticas de género y la atraviesan cifras alarmante en torno a la violencia de género: en lo que va del 2025 distintos observatorios registraron entre 211 y 229 femicidios.

Por un lado, el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora que sí nos ven» contabilizó 228 víctimas de femicidio entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2025. 191 de los casos fueron femicidios directos, 25 fueron femicidios vinculados, 4 fueron travesticidios o transfemicidios y 8 casos se vincularon con instigaciones al suicidio.

Este análisis, además, reveló que el 37% de los agresores eran pareja de sus víctimas, mientras que 34% eran ex parejas, 6% eran familiares, 7% conocidos y solo el 1% desconocidos. El 40,6% de los asesinatos se cometió dentro de la casa de la víctima, el 22,7% en la vivienda compartida, el 17,9% en la vía pública y el 7% en la casa del femicida.

En tanto, 38 de las víctimas habían realizado denuncias previas por violencia de género y 26 de ellas tenían medidas judiciales activas que no pudieron impedir el femicidio. Al menos 188 niños y niñas se quedaron sin sus madres.

Además, la cifra de intentos de femicidio ascendió a 334 casos en lo que va del año.

Por otro lado y según la información recabada por el Observatorio Nacional MuMaLá, 229 fueron los femicidios contabilizados entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2025, lo que representa un asesinato cada 34 horas en todo el país.

«Reiteramos nuestra preocupación por el facilitamiento para el uso de armas de fuego (tenencia express) que promueve el gobierno nacional, siendo la segunda modalidad más frecuente en los femicidios (26%). Se eliminó por decreto Agencia de Control de Armas, se redujo la edad mínima para acceder a las mismas y se suspendió el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras medidas», advirtieron desde la organización.

Puntualmente, en Mar del Plata se contabilizan 4 femicidios y 168 intentos en lo que va del año: dos fueron directos, uno estuvo vinculado al narcotráfico o al crimen organizado y uno vinculado a un varón.

Por último, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación enumera 211 femicidios entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025: esta cifra incluye 14 femicidios vinculados, 3 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 13 femicidios relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

Entre las principales características de las víctimas de femicidio, se identificaron 17 menores de 18 años. En general, y según los datos de la Defensoría, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.

Con respecto a la edad de los femicidas, se puede observar que el pico de incidencia está en la franja de 31 a 50 años, dato que coincide con las edades de las víctimas. En algunos casos, el femicida aún se encuentra prófugo o siguen en etapa de investigación por lo que no se pudo obtener el dato sobre la edad del agresor.

Por otro lado, se registraron 26 femicidas que se suicidaron y 10 intentos de suicidio sin consumar. A nivel porcentual, la cantidad de femicidas que se suicidan se sostuvo en relación a 2024. 17 de los femicidas pertenecen o pertenecieron a las fuerzas de seguridad.

Respecto al vínculo, se pudo determinar en un 85% la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario. En la mayoría de los casos se trataba de una relación de pareja o expareja. Solo 5,5% de los femicidios fueron cometidos por desconocidos. 6 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas.

Se confirmó que el 16,6% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio, no obstante, en el 28,6% de los casos no se pudo obtener información sobre las denuncias.

