3 destinos bonaerenses ideales para disfrutar en Primavera

Conocé tres ciudades bonaerenses con los mejores paisajes para visitar durante la Primavera.

Llegó la estación favorita de los más jóvenes y en la que, por supuesto, florencen las plantas y aumentan las temperaturas. Desde Infocielo te mostramos algunos destinos de la Provincia de Buenos Aires ideales para esta época del año.

Si bien el 21 de septiembre no fue uno de los días más cálidos y hasta se registraron lluvias en varias regiones, se aproximan los días lindos y existen varios lugares para visitar y para disfrutar de sus paisajes y climas.

¿A dónde viajar en Primavera?

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires compartió tres sitios primaverales para mirar el atardecer y merendar.

Se acercan dos fines de semana largos, y como siempre la costa bonaerense es uno de los destinos favoritos, pero también hay varios pueblos del interior para conocer.

Monte Hermoso

En Monte Hermoso no podés dejar de visitar la playa, la desembocadura del Río Sauce Grande, el Balneario Sauce Grande, el Paseo del Pinar, el Camino Siunoso, la Laguna Sauce Grande y la Plaza parque Libertador General San Martín, entre muchos otros lugares.

Podés llegar a Monte Hermoso a través de la Ruta Nacional N°3, tomando la Ruta Provincial N°78 para la última parte del trayecto.

Punta Indio

A 150 kilómetros de la CABA y a 80 km de la Ciudad de La Plata, podés encontrar el municipio en donde conviven cultura popular, naturaleza y más.

Allí podrás visitar el Museo Abierto (MAPI), una serie de murales hechos por la comunidad con la finalidad plasmar la historia del pueblo y de los referentes laborales y culturales. Además, también están las playas: Playa Escondida y Balneario El Pericón son los más elegidos.

Suipacha

Si buscás paisajes verdes, Suipacha es el lugar indicado: caminos rurales, bordados de árboles y estancias imperdibles.

Suipacha se ubica sobre Ruta Nacional N° 5, a 126 km de CABA, y se puede llegar en auto (unas dos horas), en tren (desde Once a Bragado) o en micro.

