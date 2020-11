35° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA: AGENDA COMPLETA DEL DÍA 8

La penúltima jornada del Festival ofrece un programa de Funciones Institucionales, además de nuevas Actividades Especiales.

Entre la amplia variedad de propuestas de las Funciones Institucionales de esta edición, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) continúa presentando una selección de cortometrajes que representan el vasto trabajo de tesistas en las diversas sedes de la institución, producto de la diversidad y calidad de los recursos dispuestos por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para brindarles una educación pública de excelencia. En este link se puede acceder a los cortometrajes.

A lo largo de 25 años, las sucesivas entregas de Historias Breves brindaron práctica y exposición a nuevas generaciones de realizadores, que aportaron nuevas y diversas miradas al cine nacional. El Festival celebra este legado con los Ciclos temáticos HB, disponibles en Cine.Ar Play, en los que se podrán apreciar los cortometrajes de distintos/as cineastas, atravesando cuestiones comunes que los motivaron de forma independiente.

El Concurso de Cortometrajes Georges Méliès, organizado por la Embajada de Francia en Argentina, el Institut Français d’Argentine y UNCIPAR, presenta diez cortometrajes de jóvenes talentos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, conformando una muestra de quienes serán parte del futuro de la industria cinematográfica en la región. Aquí, la selección.

Hoy también se podrá ver la propuesta del proyecto Cine-Cartas, Programa de Cine UTDT – HFBK Hamburg, un proyecto del Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella, dirigido por Andrés Di Tella, en colaboración con el taller In meinem Zimmer, dictado por Nele Wohlatz en la Hochschule für Bildende Künste de Hamburgo. En esta edición se presentan cuatro intercambios audiovisuales entre ocho cineastas, a los que se puede acceder en este link.

Los y las estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires animan el programa de Pantalla UBA, la muestra de 16 cortometrajes que reúne la diversidad de sus miradas y sus reflexiones sobre el mundo contemporáneo, que se pueden disfrutar en este link.

Este año Cine.Ar, la plataforma conjunta de video a demanda de Arsat y el INCAA, se suma al 35° Festival de Cine de Mar del Plata con la exhibición de las películas que integran los Homenajes a Pino Solanas y a Rosario Bléfari, además de las que conforman las Trayectorias de Norma Aleandro y Manuel Antin. También acompañará el estreno de varias de las películas argentinas de la muestra, así como el de Historias Breves 18, y el compilado que celebra los 25 años de Historias Breves.

LAS ACTIVIDADES ESPECIALES DEL DÍA

La última de las Charlas con Maestros de esta edición del Festival será un encuentro imperdible con Roberto Minervini, desde las 18 h. El director, productor y fotógrafo italiano, residente en los Estados Unidos, recorrerá su obra y la mirada única con la que retrató los márgenes de la sociedad norteamericana. Vuelve a estar presente en el Festival tras el foco dedicado a sus películas en 2014 y el exitoso paso de What You Gonna Do When the World’s on Fire? por la Competencia Internacional de 2018, película que recibió el Astor de Plata al Mejor Director y el Astor a Mejor Actriz. La charla será moderada por Cecilia Barrionuevo, y podrá ser vista en idioma original a través del canal de YouTube del Festival (youtube.com/mardelplatafilmfestival), o con el audio de la interpretación simultánea al español en nuestro canal de Facebook (facebook.com/mardelplatafilmfestival).

A partir de las 16 h, la charla Cine inmersivo, las miradas del futuro contará con la presencia de Bruna Berford y Nahomi Maki y la moderación de Julia Tagger. Estas artistas de la industria cinematográfica, especializadas en animación inmersiva, discutirán sobre la creación de estas particulares narrativas y sus procesos de producción, además de analizar el cine fulldome y el de realidad virtual.

Además, desde las 17 h se producirá el encuentro Directoras/es en el cine independiente, con cinco enormes cineastas nacionales, que delinearán y evocarán las circunstancias del surgimiento de un nuevo cine argentino: Lisandro Alonso, Ana Katz, Diego Lerman, Celina Murga y Pablo Giorgelli analizarán los factores que durante la primera mitad de los 90 impulsaron a las/los jóvenes cineastas de entonces a realizar sus primeras películas, y a destacarse como un movimiento innovador en el panorama local e internacional del cine. La charla será moderada por Paula Zupnik.

Todas estas Actividades Especiales podrán vivirse minuto a minuto en el canal de YouTube del Festival (youtube.com/mardelplatafilmfestival).

