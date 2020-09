6 juegos que podés disfrutar gratis antes de que termine septiembre

Estos son algunos de los títulos más destacados que se pueden jugar sin costo este mes en las distintas plataformas.

En una época en la cual se habla casi exclusivamente sobre las consolas de la próxima generación, el precio de los nuevos periféricos o de cuánto aumentará el valor base de los videojuegos, poder disfrutar de algunos títulos sin invertir ni un solo billete es casi como encontrar un oasis en pleno desierto. Aunque no es una novedad que las compañías mes a mes liberan ciertos juegos para sus usuarios y suscriptores, en esta oportunidad te recordamos cuáles son algunos de los videojuegos más destacados que podés disfrutar ahora mismo, en lo que queda del mes de septiembre, y cómo acceder a ellos.

1. Watch Dogs 2 – PC (Epic Games)

Hay varios motivos por los cuales vale la pena poder jugar gratis Watch Dogs 2 hoy en día. El más obvio tiene que ver con la inminente salida de su tercera entrega, Watch Dogs: Legion. Tener la oportunidad de dedicarle una buena cantidad de horas a la segunda parte es muy útil para refrescar varios conceptos que propone la franquicia. Otro de los motivos que hace que sea menester probar este videojuego de mundo abierto en el cual los hackers son los protagonistas de la historia es que el título es un claro ejemplo de cómo una IP se puede reinventar y salir a flote después de una primera parte que generó muchísimas dudas.

Watch Dogs 2 está disponible de manera gratuita a través de la tienda de videojuegos digital de Epic Games y para poder acceder a su descarga no es necesario pagar ningún tipo de suscripción mensual, el solo hecho de tener una cuenta en la plataforma es suficiente para acceder al beneficio . Chun-Li en Street Fighter V Champions Edition.

2. Street Fighter V – PlayStation 4 (PS Plus)

Un mes atrás recomendamos Street Fighter V cuando –a través de las ofertas de PlayStation– se podía conseguir a sólo 8 dólares en la tienda digital de la plataforma. Semanas después se conoció que sería uno de los dos títulos que formarían parte del roster de videojuegos que libera PlayStation a través de su suscripción, PlayStation Plus. Si en aquel entonces no pudiste acceder a la oferta, este es el momento perfecto para conseguir un título que significó el renacimiento de una franquicia que –por culpa de entregas irregulares y varios problemas más– venía de capa caída. A pesar de tener ya unos cuantos años de existencia, sus servidores se encuentran activos y la comunidad los mantiene con más movimiento que nunca. De hecho, Capcom todavía le sigue dando soporte, agregando nuevo contenido para extender su vida útil.

Para poder acceder a la descarga de Street Fighter V será necesario contar con una suscripción paga de PlayStation Plus, siendo necesaria también para poder jugar el modo online del título.

3. Effie – PC (Prime Gaming)

Effie es un plataformero de la vieja escuela –inspirado en aventuras de antaño como Mario 64, Spyro o Medievil– en donde, a través de un breve pero intenso viaje, el jugador deberá acompañar al protagonista en la búsqueda de la cura al hechizo que una bruja ha arrojado sobre él. Si bien la diferencia entre este videojuego y aquellos de los cuales toma referencias es abismal, e l título de Inverge Studios logra ser –al final del día– una aventura entretenida y amena en la cual habrá que resolver infinidad de puzzles, eliminar muchos enemigos y recolectar cientos de coleccionables.

Para poder acceder a la descarga de Effie es necesario tener una suscripción en el programa Prime Gaming de Amazon.

4. PUBG – PlayStation 4 (PS Plus)

El éxito del battle royale Playerunknown’s Battlegrounds marcó un antes y un después en el mercado de los videojuegos. En él, un centenar de jugadores son arrojados en un extenso mapa, en el cual deben buscar armas y equipamiento para eliminarse mutuamente, siendo el ganador el último jugador –o equipo– que quede en pie. Si bien la versión de PlayStation 4 llegó en un momento en el cual su apogeo ya había sido solapado por el de Fortnite –juego que se apoderó del género battle royale–, todavía sigue siendo un producto digno al cual vale la pena dedicarle unas buenas decenas de horas tratando de ser el único que quede en pie en el campo de batalla.

5. Football Manager 2020 – PC (Epic Games)

La saga Football Manager es una de las entregas deportivas y de gestión más reconocidas en el mundo de los videojuegos, principalmente por el nivel de profundidad que presenta cada uno de sus sistemas y herramientas. En él, los jugadores podrán vivir en primera persona cómo es administrar un club de fútbol, aunque no sólo limitándose a lo que sucede en el césped cuando son once contra once. Football Manager 2020 lleva la experiencia al límite, siendo obligatorio cubrir todos los aspectos que una institución deportiva demanda, incluso financieramente.

Football Manager 2020 está gratis en Epic Store junto a Watch Dogs 2, por lo que los requisitos y paso a seguir son iguales a los del título de Ubisoft . (Foto: Twitter)

6. RollerCoaster Tycoon 3 – PC (Epic Games)

Si gestionar un club no es lo tuyo, quizás podrías probar con un parque de diversiones. A pesar de tener 16 años de vida, RollerCoaster Tycoon 3 se convirtió en uno de los referentes en el género y al día de la fecha lo sigue siendo. Los jugadores son los encargados de abrir las puertas de su propio parque de diversiones, gestionar todas las atracciones y ocuparse de que –a su vez– sea un negocio redituable. En esta oportunidad, Epic Games estará regalando, recién a partir del 24 de septiembre, la versión completa, la cual incluye el juego base y sus dos expansiones.

