«649»: canción creada para contar la guerra a 40 años de Malvinas, se escuchará en las escuelas

«Hace unos años me pidieron en la EP62 que cante para el acto de Malvinas y al no encontrar canción, entrevisté a un Ex combatiente :Víctor Ibáñez (Auxiliar de la ESEA N1). Le pregunté cuál era la palabra que necesitaban que se instale en nuestra sociedad para pensar Malvinas en estos tiempos y el me dijo: «649»». Moira Alvarellos, es docente en el Ex Polivalente de Arte, el IPA y el Conservatorio de Música «Luis Gianneo», pero es sobre todo una artista, una voz que canta a la historia argentina.

El pasado 24 de marzo, al igual que en el de 2021 en plena pandemia, su «Plantemos memoria» resonó y a horas de cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, «649» será interpretada junto a sus estudiantes en el acto escolar conmemorativo de su colegio y en otras instituciones que ha sido invitada a interpretarla.

«La canción la canto junto al testimonio de Víctor», cuenta Moira quien es profesora de Educación Musical recibida en el Conservatorio, Profesora de canto con orientación en Música Popular en Tango y en Jazz, recibida en el IPA «Adolfo Ábalos» y estudia la Maestría en Educación Artística (Música) en la UNR.

Desde el 2014, lleva adelante un proyecto en la ESEA N1 de «Canciones para las Infancias» con la idea de renovar el cancionero infantil con creaciones colectivas. Las presentamos en las escuelas y cuando podemos las grabamos. Es así que ya llevamos alrededor de 80 canciones pensadas para las nuevas generaciones».

También, junto a sus alumnos participa desde el 2016 en los concursos intercolegiales contra la «Trata de personas» «donde creamos canciones con temáticas que denuncian distintos tipos de trata»; junto a chicos de 3er grado compuso una canción para la escuela EP62 «Juan Néstor Guerra» y, el 25 de abril, interpretará la canción que compuso para la escuela N1 «Pascuala Mugaburu» que ese día cumple 150 años.

Multinstrumentista (toca piano, guitarra, etc), cree que compone «desde que aprendí a escribir… Siempre tuve la necesidad de materializar las ideas en una canción y sostengo que todos tenemos derecho a hacerlo. Por eso promuevo la creación colectiva en mis clases de producción como única oportunidad de registrar los encuentros musicales. Y en mi caso, las canciones siempre nacen por necesidad. Cuando no hay canción para un acto o un encuentro: hay que crearla».

Así sucedió con «Plantamos Memoria», cuando en marzo del 2021 en medio de la pandemia, los organismos de derechos humanos convocaron a plantar un árbol en cada plaza, «y nos organizamos con los vecinos y pusimos plantines en el cantero de «La Piloto», colocamos una placa y canté la canción».

649 (A los Héroes de Malvinas)

El honor de ser protagonistas

defendiendo nuestra soberanía

Las Malvinas siempre fueron Argentinas

nuestros mares, nuestras islas, nuestras vidas…

En la lucha los recuerdo día a día

la tristeza de los que no volvían

Hoy están presentes en nuestro corazón

los soldados hacen Patria,

nos dan luz e identidad,

Los Valientes

Son los Héroes de Malvinas.

649 almas

649 abrazos

Se funden en latidos de nuestros corazones

649 gritos…de ¡Viva la Patria!

Gloria a todos los hombres de honor

Que supieron defender a la Argentina

Que llegaron sin poder olvidar

649 Heroes…

En la lucha los recuerdo día a día

la tristeza de los que no volvían

Hoy están presentes en nuestro corazón

los soldados hacen Patria,

nos dan luz e identidad,

Los Valientes

Son los Héroes de Malvinas.

649 almas

649 abrazos

Se funden en latidos de nuestros corazones

649 gritos…de ¡Viva la Patria!



