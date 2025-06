A 10 años de #NiUnaMenos habrá una marcha en Mar del Plata

Será este martes 3 de junio desde las 16.30 en la avenida Luro y Mitre

A 10 años de la primera movilización #NiUnaMenos, habrá una marcha en Mar del Plata. La movilización central se realizará el martes 3 en Mar del Plata desde las 16.30 en Luro y Mitre, con intervenciones y shows artísticos.

Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, “registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios en la Argentina. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas. Detrás de cada caso hay una vida truncada, una familia devastada y un Estado ausente”, expresaron desde MuMaLá.

A una década de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, “cuando millones alzamos la voz bajo la consigna #NiUnaMenos, el Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presenta un informe urgente y desgarrador: la violencia machista persiste y se agrava. Hoy, más que nunca, denunciamos que el brutal ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei profundiza la desprotección y la precarización de nuestras vidas”.

Los datos son claros, y cada número es una tragedia que duele: desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios en todo el país, una víctima persona cada 33 horas.

El 86% fueron femicidios directos. 2.788 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos y el 7% de los femicidios vinculados fueron varones o niños, 4% mujeres o niñas, el 3% fueron trans/travesticidios. Además, remarcaron que el “64% de los femicidios ocurrieron dentro del hogar de la víctima” y que “el 50% de las víctimas tenía entre 19 y 40 años”.

En diez años fueron asesinadas 270 mujeres mayores de 60 años y 166 niñas y niños menores de 12. El 58% de los femicidios en infancias fueron vinculados.

La maternidad también está en la mira de la violencia machista: 1.280 mujeres madres fueron asesinadas. 61 mujeres embarazadas fueron víctimas de femicidio.

Solo el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa, evidenciando las tremendas fallas del Estado en detectar y acompañar a las víctimas de violencia machista. De las que denunciaron, el 54% obtuvo una orden de restricción, pero solo el 10% accedió a un dispositivo electrónico de alerta.

El 9 % (167) de los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad (9%), el 53 % de ellos utilizó su arma reglamentaria para cometer el crimen. El 67% de los femicidas eran pareja o ex pareja de las víctimas, el 38% convivía con ellas al momento del crimen. La violencia íntima y doméstica sigue siendo una de las expresiones más brutales del machismo estructural.

“El ajuste es violencia”

Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá, advierte: “El ajuste brutal del gobierno de Milei desmantela las pocas herramientas que conquistamos con años de lucha. El recorte en políticas de género, la eliminación de programas de asistencia y la desjerarquización institucional nos expone aún más. El negacionismo del gobierno no es solo retórico: es una condena de muerte para muchas”.

“La reducción del Estado, en nombre de la ‘libertad’, se traduce en menos prevención, menos asistencia y menos justicia. No podemos permitir que el ajuste se siga cobrando nuestras vidas. Exigimos la declaración de emergencia nacional Ni Una Menos”

Desde MuMaLá “exigimos al Estado argentino cumpla los compromisos establecidos en normas nacionales e internacionales con rango constitucional, restituya los recursos institucionales, declare la Emergencia Nacional por Violencia de Género, como vía para garantizar una atención integral y efectiva a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. No aceptamos ni una muerte más. No callamos. No retrocedemos”.

“Este 3 de junio, como hace 10 años, salimos a las calles con la misma fuerza, con más rabia, pero también con más convicción que nunca. ¡Ni una menos por el ajuste! ¡Ni una menos por la violencia machista! ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!”.

