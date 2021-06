A 4 años del hundimiento del «Repunte», realizarán una manifestación para pedir justicia

Familiares, amigos de las víctimas y vecinos de la ciudad realizarán una manifestación este jueves desde las 11 en el monumento del Hombre de Mar, en 12 de Octubre y Av de los Trabajadores, para pedir justicia a 4 años del hundimiento del «Repunte».

«Seguimos sosteniendo que es necesario materializar justicia por la muerte de los diez tripulantes muertos en el Repunte. Decimos que es necesario porque las graves irregularidades que terminaron produciendo el hundimiento y llevaron a la muerte a nuestros familiares no pueden quedar impunes. Es necesario una muestra clara de que avanzamos hacia una sociedad en donde los trabajadores tienen derechos y se los respeta. No es admisible que sigan muriendo tripulantes en sus puestos de trabajo», explicaron familiares de las víctimas a través de un comunicado.

Además, explicaron que «se necesita dar muestras claras de que vivimos en en estado de derecho y todos somos iguales frente a la ley. Hasta ahora nuestra experiencia y la de tantas familias que han pasado por lo mismo, es que hay una ley que no se aplica en defensa de los trabajadores. Esto no puede quedar impune, vamos a seguir luchando por una justicia real y valiente. Que se enfrente a los poderosos, que no le tiemble la mano a la hora de llevar a juicio a los responsables de esta masacre».

«Se tiene que terminar la cultura de la anomia y la corrupción. Se tiene que terminar una justicia armada para los poderosos. Se tiene que terminar que la vida de los trabajadores no valga nada. Que sigan muriendo tripulantes. No fueron los primeros, tampoco serán los últimos. Pero así como se avanzó en la seguridad y hoy tenemos una Junta de Seguridad en el Transporte, que investiga de una forma sería y técnica. Así como están los trajes de exposición, la doble balsa salvavidas y los sistemas de Gestión en Seguridad. No podemos permitirnos como sociedad que no se avance en la justicia», agregaron.

«Después de cuatro años, creo que hemos dicho y denunciado la trama de corrupción que se beneficia con los hundimientos», finalizaron.

