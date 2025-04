A abrigarse: cómo estará el clima este lunes 28 de abril en Mar del Plata

La temperatura mínima estará debajo de la línea de los 10º C con viento del sur, en una jornada bien de otoño.

Pasó un nuevo fin de semana con buen clima en Mar del Plata, y este lunes 28 de abril también tendrá buenas condiciones, pero estará fresco.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana harán apenas 8º C, mientras que a la tarde la temperatura subirá a una máxima de 18º C. Luego bajará a 13º C.

El cielo pasará a estar de mayormente nublado, con una mínima probabilidad de precipitación (0 a 10%), a parcialmente nublado por la tarde y a ligeramente nublado a la noche.

En cuanto al viento, soplará todo el día desde el sudoeste a 13-22 kilómetros por hora.

