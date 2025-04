A casi 1330 días del asesinato de «Lele» Gatti, la familia espera el juicio oral: «Que tengan el castigo que merecen»

Miguel y Mimi, padres del DJ que murió de un disparo en el pecho en septiembre del 2021, ratificaron: «Queremos que sea un juicio muy, muy justo».

casi 1330 días del recordado asesinato del DJ Leandro “Lele” Gatti de un disparo en el pecho el 26 de septiembre de 2021 a la salida del boliche Mr. Jones, su familia y amigos continúan reclamando justicia.

En la causa se encuentran detenidos Luis Ytzcovich y Fernando Romito, el conductor de la moto que protagonizó el hecho y el jefe de seguridad de Mr. Jones, respectivamente. Eduardo Maximiliano Urra Zapata, quien permanece prófugo, también está involucrado en el crimen.

El juicio oral está programado para abril de 2025. Al respecto, y a la expectativa de que inicie el proceso judicial, los padres de «Lele» dialogaron con el móvil de Canal 8.

Miguel y Mimi expresaron su profundo dolor y frustración ante la situación. El papá afirmó: “Para nosotros, si bien pasaron 3 años y medio de la muerte de nuestro hijo, fue ayer y estamos acá por su memoria y para empezar con el pedido de justicia plena que esperemos que se haga”.

Miguel también hizo hincapié en la necesidad de un cambio en la sociedad y la percepción de la violencia: “Este memorial de Playa Grande mantiene viva la memoria de Lele, así como está presente en toda la comunidad. Lo que nos mantiene a nosotros es tanto el apoyo de familia como de compañeros, como de amigos de Leandro”.

Mimi, por su parte, expresó la angustia y la incertidumbre que vive desde la pérdida de su hijo: “Nosotros desde que Leandro no está, no sabemos cómo seguir… este juicio esperemos que sea un juicio justo, muy justo, y que ellos no puedan salir después por X motivos”.

Ambos padres coinciden en la necesidad de que se realice un juicio que refleje la gravedad del crimen, temiendo que las defensas de los acusados puedan presentar argumentos que los liberen de responsabilidad: “Espero que no haya atenuantes y que realmente tengan el castigo que se merecen estos asesinos”, señaló Mimi.

