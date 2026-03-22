A pesar de jugar con uno más todo el segundo tiempo, Aldosivi perdió con Sarmiento y se complica

Los de Facundo Oreja cayeron 2-0 en Junín y ante un rival directo. El dueño de casa se quedó con 10 a los 34′ por la expulsión de Diego Churín.

En el debut de Facundo Oreja como entrenador interino de Aldosivi, el Tiburón se midió en una parada brava ante un rival directo en la pelea por la permanencia: Sarmiento, en Junín, por la 12ª fecha del Apertura 2026.

Las situaciones de gol tardaron en llegar durante la primera mitad, aunque hubo una acción cumbre que protagonizó Diego Churin, delantero del dueño de casa: sobre los 34′, un fuerte pisotón sobre Lucas Rodríguez le valió la tarjeta roja, dejando con 10 hombres a Sarmiento.

Sin embargo, sobre el cierre de los primeros 45′ y con un poco de suspenso por la demora del Var -3 minutos para determinar la decisión-, Cristian Zabala convirtió el 1-0 en la puerta del área chica, con un remate al ángulo superior derecho que venció a Axel Werner.

A pesar de disputar todo el segundo tiempo 11 contra 10, el ritmo del encuentro durante buena parte del complemento lo marcó el conjunto dirigido por Facundo Sava.

A 4′ del pitazo final, una patriada del «Chaco» Insaurralde activó el ataque del local que culminó en penal. De esta manera, Junior Marabel fue el encargado de sentenciar el 2-0 final.

Con este resultado, el Tiburón, a la espera del nuevo entrenador que tome el mando, suma su quinta derrota en 10 partidos jugados, y es uno de los dos equipos -junto a Riestra- que aun no sumó de a tres en el campeonato.

El próximo compromiso será en abril, luego de la fecha FIFA, ante Estudiantes de Río Cuarto en el josé María Minella. En la tabla anual, se ubica 24º de 25, con 5 unidades.

Formaciones

Aldosivi: 1-Werner; 4-Rodrigo González, 33-Zalazar, 28-Moya, 3-Román, 18-Rodríguez; 13-Gino, 32-Leys, 55-Martín García; 11-Palavecino, 9-Arias. DT: Facundo Oreja.

Suplentes: 23-Chicco, 2-Enrique, 5-Bochi, 6-Novillo, 7-Guzmán, 8-Rolón, 16-Morello, 19-Cordero, 20-Márquez, 21-Iñiguez, 30-Villarreal, 38-Segundo Fernández.

Sarmiento: 1-Burrai: 29-Santamaria, 34-Seyral, 2-Insaurralde, 77-Pasquini; 5-Garcia, 11-Gomez, 15-Zabala, 25-Villalba; 27-Marabel, 9-Churin. DT: Facundo Sava.

Suplentes: 12-Ayala, 3-Suarez, 6-Arturia, 8-Salle, 10-Renteria, 19-Contrera, 26-Arismendi, 32-Gonzalez, 35-Alaggia, 16-Delgado, 18-Gimenez, 7-Magnin.

Fuente: Mi8

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