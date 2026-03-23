A sala llena, comenzaron las actividades culturales por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Las propuestas se extenderán durante todo el año. Dieron comienzo este domingo en la sala Astor Piazzolla del Auditorium que desbordó de público. Se estrenó el documental “Huellas”, se habilitó la muestra fotográfica “Identidad, mujeres que luchan en el tiempo», de Francisco Kito Mendes. y se invitó al público a intervenir la gigantografía de un pañuelo de la Madres de Plaza de Mayo.

Bajo la consigna “La cultura pública no es un cuento, es identidad y memoria”, dieron inicio las actividades culturales en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes.

Allí, este domingo el público e integrantes de los organismos de Derechos Humanos desbordaron la sala Astor Piazzolla durante el estreno del documental “Huellas” de Lucho Gargiulo, Julia Drangosch, Joaquín Lledó, Sebastián Alí, Maximiliano Cadilla y Marcelo Núñez. En la misma jornada se habilitó la muestra fotográfica “Identidad, mujeres que luchan en el tiempo», de Francisco Kito Mendes que refleja un abordaje íntimo a mujeres militantes que rescatan la lucha de sus hijos y, desafiando al tiempo, sueñan en encontrarse pronto con sus nietos. Retratos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que en Mar del Plata se les reconoce por su ejemplo de dignidad en la búsqueda de justicia, memoria y verdad.

Asimismo el público participó interviniendo con mensajes la gigantografía de un gran pañuelo blanco, símbolo de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con mensajes. Está acción dio comienzo con la participación de Guillermina Tonetti trabajadora del Teatro Auditorium y familiar directo de María del Carmen “Coca” Maggi (docente y decana universitaria secuestrada y asesinada), junto a Eduardo Nachman (Hijo de Gregorio Nachman), Madres, Abuelas y nietas y nietos recuperados.

Cabe destacar que en el Auditorium, las actividades conmemorativas a 50 años del Golpe Cívico Militar continuarán durante todo el año, con entrada libre y gratuita en una producción del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo y el Espacio Faro de la Memoria.

Más propuestas

La programación continuará con la proyección del documental “Apenas habrá sombras”, sobre Coca Maggi. Será el jueves 9 de abril a las 19 en la sala Astor Piazzolla con entrada gratis. Se trata de una producción audiovisual dirigida por Diego Ercolano con guión de Federico Polleri y la participación de actores marplatenses, que recupera la historia de María del Carmen “Coca” Maggi, una docente y decana universitaria secuestrada y asesinada.

El viernes 17 de abril a las 18 en la sal Gregorio Nachman se exhibirá “Una Jirafa en el Balcón”, una película de Diego Yaker, también con entrada libre y gratuita

En tanto el viernes 24 de abril a las 18.30 habrá un conversatorio con el periodista y abogado especialista en Derechos Humanos Pablo Llonto. Será en el Café Teatral bajo el título: “40 años del Juicio a las Juntas: memoria, verdad y el rol de los medios a 50 años del Golpe”.

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