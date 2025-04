A un año de la Marcha Federal, universitarios y jubilados movilizaron contra el hambre, por salarios y educación pública

A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, docentes, nodocentes, estudiantes e investigadores de la Unmdp movilizaron junto a la Multisectorial de Jubilados y Pensionadas contra el hambre, por salarios dignos y en defensa de la educación pública.

La comunidad universitaria, que este miércoles estuvo de paro y ayer, martes, realizó una radio abierta con clases públicas, concentró a las 15.30 en el complejo universitario. Desde ahí, Adum, Apu, Ate y la Fum marcharon por Funes hasta Gascón y por Gascón hasta Dorrego. Por esa calle subieron hasta San Martín y por Jujuy desembarcaron en Luro. A dos cuadras, sobre Independencia, esperaban los centros de jubilados que forman parte de la Multisectorial.

Para Claudia Lombardi y Marta Rueda, la marcha de este miércoles no fue una más. Fue «especial» porque confluyeron dos de sus grandes motivaciones de lucha: la resistencia de los jubilados, siendo ambas jubiladas «muy activas», y la defensa de la Universidad, que fue casa y lugar de trabajo como docentes por más de 30 años.

“Para nosotros tiene un doble sentido. Primero la lucha por la universidad pública, a la que pertenecemos desde hace más de 30 años. Seguimos defendiéndola porque la Universidad no es solo estudiantes y docentes, sino que es patrimonio de toda la comunidad. Y una segunda lucha, como la de jubilados y jubiladas, que somos muy castigados, no sólo por el ajuste de las jubilaciones, sino por todos los recortes en salud y en medicamentos. Hay un importante de número de jubilados que cobran la mínima, que es un ingreso insignificante, sobre todo en relación a cómo ha aumentado el costo de vida. Pero además, no hay que olvidarse de que hablamos de personas que aportamos toda la vida», remarcó Claudia, que forma parte de Adum.

Por su parte, Marta puso en valor el papel de los centros de jubilados, que articulan en la Multisectorial. «Tenemos mucho trabajo y, en nuestro caso, representamos a los y las docentes que ya no estamos en actividad. Gracias al gremio y a nuestro trabajo, seguimos teniendo los derechos de cuando estábamos activos«, ponderó la docente jubilada.

En un comunicado previo a la marcha, los gemios y centros estudiantiles universitarios explicaron los motivos por los cuales este miércoles decidieron parar y marchar: “Sin convocatoria a paritarias y con la incertidumbre de ni siquiera poder conocer si este mes nos otorgarán el exiguo aumento del 1,3% acordado para trabajadores del Estado Nacional, todos los sectores universitarios decidimos retomar la lucha y empezar el camino de construcción de una nueva Marcha Federal de las Universidades Nacionales. Con el nuevo alza de la inflación, cuyo IPC de marzo fue del 3,7% y las medidas tomadas en torno al dólar que la impulsarán en los próximos meses, se vuelve imprescindible redoblar los esfuerzos para volver a poner en la agenda las demandas de las y los trabajadores universitarios”.

Entre otras cosas, además de un presupuesto actualizado, los y las universitarias reclaman paritarias libres y aumentos salariales que permitan a los y las trabajadoras del sector recuperar el poder adquisitivo perdido desde que asumió la presidencia Javier Milei. Otros puntos clave de la agenda de demandas son: la restitución del Fondo de Financiamiento Educativo, la incorporación al básico de la garantía salarial, el sostenimiento de las obras sociales universitarias, el aumento de becas estudiantiles, la necesidad de una nueva Ley de Financiamiento Universitario y aumento del presupuesto para Ciencia y Técnica.

