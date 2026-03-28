A un mes de la guerra en Medio Oriente: un conflicto que extiende sus límites y mantiene la presión sobre los precios del petróleo

El conflicto cumple su primer mes en medio de un panorama comercial tenso por el alza del crudo. Desde la gestión de Donald Trump se enfrentan a panoramas límites mientras siguen los ataques y las tensiones diplomáticas crecen.

La guerra entre EEUU e Israel contra Irán cumplió su primer mes, como un nuevo paso en el actual conflicto en Medio Oriente, y sus aspectos se empezaron a sentir en todo el mundo. El foco está en el aumento de los precios del petróleo, la geopolítica en jaque y la necesidad de una salida diplomática contrarrestada por las amenazas de una mayor escalada por parte de ambos bandos.

Expertos indicaron que los últimos 28 días trajeron nuevas realidades políticas, de seguridad y económicas, con el asesinato de muchos líderes iraníes y la dificultad de EEUU de obtener apoyo de sus aliados.

Con los precios mundiales de la energía al alza y baja aprobación, el presidente de EEUU Donald Trump se enfrenta a decisiones difíciles entre llegar a un acuerdo potencialmente defectuoso y retirarse, o prolongar la guerra.

Primer mes de la guerra entre Irán y EEUU: entre la diplomacia y extender el conflicto

La cuestión central ahora – en el inicio de la quinta semana de hostilidades – es si Trump está dispuesto a reducir la intensidad o a aumentarla con el envío de más tropas a la región. Si bien le confesó a sus asesores que quiere evitar una «guerra interminable» y negociar la salida, a su vez amenazó con una importante escalada militar si fracasan las negociaciones.

Especialistas suponen que Trump está desplegando parte de sus tropas como «una demostración de fuerza» para obtener concesiones de Teherán.

Los acercamientos diplomáticos de Trump a Irán, incluida una propuesta de paz de 15 puntos, parecían demostrar una búsqueda cada vez más urgente de una salida. Sin embargo, sigue sin estar claro si existen perspectivas realistas para unas negociaciones fructíferas.



Especialistas suponen que Trump está desplegando parte de sus tropas en la región y advirtiendo a Irán de una ofensiva intensificada como «una demostración de fuerza» para obtener concesiones de Teherán. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de arrastrar a EEUU a un conflicto más prolongado y cualquier despliegue militar en territorio iraní probablemente enfurecerá a muchos votantes estadounidenses.

Los precios mundiales de la energía están en al alza mientras Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y recibe ataques a sus instalaciones. Aljazeera

Si bien Trump insistió el jueves en que Irán estaba «suplicando» llegar a un acuerdo, sus gobernantes no parecen tener prisa. Al respecto, los analistas creen que la sustitución de algunos líderes fallecidos por sucesores aún más intransigentes complica cualquier esfuerzo diplomático. Los gobernantes han dejado clara su desconfianza hacia Trump, quien en el último año lanzó ataques aéreos en dos ocasiones mientras ambas partes aún estaban negociando.

Los rebeldes hutíes lanzaron su primer ataque contra Israel y abrieron un nuevo foco de tensión en Medio Orientev

La milicia de los hutíes de Yemen, respaldada por Irán, ejecuta su primera ofensiva directa contra Israel desde el inicio de la guerra en la región. El grupo se adjudica el lanzamiento de un misil durante la madrugada del sábado, en un movimiento que amplía el alcance del conflicto.

El vocero militar Yahya Saree confirma la operación a través de la cadena Al-Masirah y sostiene que se trató de una serie de ataques dirigidos contra “sitios militares israelíes sensibles” en el sur del país. Desde el ejército israelí aseguran que el proyectil fue interceptado.

El ataque activa alarmas en zonas cercanas a Beer Sheba y en áreas próximas a instalaciones estratégicas israelíes. Durante la madrugada, se registran múltiples explosiones en Tel Aviv, mientras equipos de emergencia intervienen en al menos 11 puntos impactados en el área metropolitana.

La ofensiva se produce en simultáneo con ataques atribuidos a Irán y al grupo Hezbollah, lo que refuerza la idea de una escalada coordinada en distintos frentes.

La presión sobre el estrecho de Ormuz

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que sus fuerzas interceptaron tres buques que intentaban atravesar el corredor marítimo. En paralelo, Teherán endureció su postura al advertir que el paso queda vedado para embarcaciones vinculadas a países aliados de EEUU e Israel.

Según el comunicado difundido por Sepah News – sitio web relacionado a la dirigencia de la Guardia -, el incidente se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el estrecho permanecía abierto. “Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, señaló el cuerpo militar.

A su vez, las acciones estadounidenses cayeron el viernes 27 de marzo, luego de que una decisión de Trump de extender el plazo clave vinculado a la infraestructura energética iraní no lograra mejorar el panorama. Así, el S&P 500 sufrió su quinta baja semanal consecutiva, mientras el petróleo se consolidó arriba de los u$s100.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que sus fuerzas interceptaron tres buques que intentaban atravesar el corredor marítimo.

Los acontecimientos principales a un mes de la guerra en Irán

Semana 1

Estos primeros días contuvieron enormes ataques estadounidenses e israelíes, descriptos por el Pentágono como el doble de potentes que durante la invasión de Irak en 2003. La primera baja significativa sucedió ese mismo 28 de febrero con el asesinato del entonces líder supremo de Irán Alí Jamenei. Junto con él, varios funcionarios sufrieron bajas como el general Abdolrahim Mousavi; el comandante de la Guardia Islámica (CGRI) Mohammad Pakpour y el asesor Ali Shamkhani.

Entre los demás acontecimientos militares que destacaron se pueden mencionar:

Una respuesta iraní contra objetivos estadounidenses en toda la región, incluido el Golfo pérsico;

El bloqueo de parte de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo mundial;

clave para el comercio de crudo mundial; La condena de los estados del Golfo a los ataques iraníes y la reafirmación de su derecho a responder;

La persistencia del gobierno iraní pese a las bajas de su cúpula;

Semana 2

Los ataques de EEUU e Israel alcanzaron por primera vez depósitos de petróleo en Teherán, mientras el grupo Hezbolá lanzó junto a Irán ataques coordinados con cohetes contra Israel y varios buques fueron atacados cerca del estrecho de Ormuz, mientras Irán consolidaba su control sobre esta vía. Otros acontecimientos de esta segunda etapa:

Irán eligió al hijo de Jamenei, Mojtaba, como su nuevo líder supremo como desafío a las exigencias estadounidenses, después de que Trump rechazara al político de 56 años como opción;

En un mensaje escrito, Mojtaba afirmó que Irán seguiría luchando contra los ataques recibido con hincapié en la importancia de cerrar el estrecho de Ormuz;

con hincapié en la importancia de cerrar el estrecho de Ormuz; Trump afirmó que la guerra terminaría «pronto», pero los funcionarios israelíes recalcaron que el conflicto no tiene límites;

Semana 3

La escalada vivida fue significativa, más allá de los ataques aéreos y con cohetes, luego de un bombardeo de Israel sobre un yacimiento de gas , lo que puso en riesgo una guerra energética total en la región. Además, las FDI mataron al jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, y al jefe de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani. Otros acontecimientos:

Dos misiles de Irán impactaron en ciudades al sur de Israel, en Dimona y Arad;

Israel atacó el yacimiento de gas iraní de South Pars e Irán respondió contra instalaciones energéticas (Ras Laffan en Qatar y una refinería de petróleo en Israel);

EEUU anunció el despliegue de 10.000 drones interceptores en Medio Oriente para contrarrestar los ataques iraníes;

en Medio Oriente para contrarrestar los ataques iraníes; Irán expuso sus condiciones para poner fin a la guerra, que incluían garantías de que los ataques no se reanudarían, una indemnización por los daños y el reconocimiento de sus «derechos»;

Analistas creen que la sustitución de algunos líderes fallecidos por sucesores aún más intransigentes complica cualquier esfuerzo diplomático.

Semana 4

EEUU aseguró haber establecido contacto diplomático con Irán por primera vez desde el inicio de las hostilidades, a la vez que Trump dijo que «destruiría» las centrales eléctricas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz. Últimos acontecimientos:

Israel bombardeó fábricas siderúrgicas iraníes y un reactor nuclear , lo que provocó una amenaza persa sobre sus instalaciones industriales en toda la región;

, lo que provocó una amenaza persa sobre sus instalaciones industriales en toda la región; Las fuerzas israelíes atacaron el puente Qasmiyeh , un cruce clave que conecta el sur del Líbano con el resto del país;

, un cruce clave que conecta el sur del Líbano con el resto del país; Hezbolá afirmó haber atacado decenas de tanques israelíes y reivindicó numerosos ataques diarios contra las tropas invasoras;

Trump insistió en que Irán está «suplicando» el cese del fuego, pero funcionarios iraníes negaron contactos directos con Washington;

Qatar pidió que el conflicto se resolviera por la vía diplomática, afirmando que la «aniquilación total» de los rivales en la región «no es una opción»;

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios