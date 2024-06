AAMH Mar del Plata quedó como el líder de la Fase 1 del Torneo Oficial de Damas 

Se cerró la primera fase del Torneo de Damas que organiza la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH). Los equipos de la línea A y B completaron este sábado 8 de junio su participación en esta primera instancia del Torneo Oficial. En la línea A, Mar del Plata Club quedó con el liderazgo en la tabla de posiciones. Mientras que en el B1, Talleres, por diferencia de goles, se posicionó primero, y en el B2 lideró Mar del Plata Club ‘B’.

A partir del próximo sábado 15 de junio comenzará la Fase 2, la que tendrá acción en el TOP 8, TOP A/B y TOP B. Luego, sobre el final del año, se cierra con un play off que consagrará el campeón de la línea A.

Mar del Plata Club logró ser el líder en el Torneo Oficial de la línea A

El club del barrio Santa Celina ganó y se quedó con el liderazgo en la tabla de posiciones. El equipo venció 4 a 2 a Universitario, logrando así sumar los tres puntos que necesitaba para ubicarse en el primer lugar. Mar del Plata Club se impuso desde el principio del partido y se consolidaron con los goles de Luisina Lopes Paris, Maite Buquicchio y Delfina Gerula (2). En el tercer cuarto, las “lechuzas” acortaron la diferencia al marcar Lucía Terranova y Barbara Bianchi.

Quienes tenían la oportunidad de ser líderes de la Fase 1, si ganaban el partido, eran Trinity e IDRA. Los equipos, que venían siempre posicionándose en los tres primeros lugares de la tabla, empataron y sumaron un punto cada uno, dándole la posibilidad a Mar del Plata Club de quedarse con la punta. El marcador del Estadio Panamericano de Hockey (EPH) quedó en 1 a 1. Valentina Gallo marcó para las “naranjas” que se quedaron con el segundo lugar en la línea A, y María Gloria Scenna marcó para las “tricolor”, que se ubicaron en el tercer escalón de la tabla.

Por otro lado, Once Unidos fue local y venció 5 a 1 a Del Valle (Necochea). Agustina Gambarte, Mora Ismail, Juana Machinandiarena (2) y Denisse Del Mónaco marcaron para las locales que se quedaron en el quinto lugar con 18 puntos alcanzados. La necochense Sofía Diaz fue quien abrió el marcador del partido. Banco Provincia ganó nuevamente los tres puntos, esta vez ante Polideportivo Villa Gesell ubicado en el anteúltimo lugar de la tabla. Dolores Segovia, Micaela Lazarte y Candelaria López Dorado fueron las autoras de los goles.

La jornada se cerró con el triunfo de 5 a 0 de Unión del Sur sobre Biguá. Las jugadoras de CUDS que anotaron fueron Sofía Paglione (2), María Elena Trobo, María Consuelo Altube y Camila Palumbo. El partido que se jugó en el EPH se puede revivir en el canal de YouTube de la Asociación.

La fecha no se completó ya que el encuentro de Einstein y Sporting se suspendió al minuto 39 por falta de visibilidad en el campo de juego. Igualmente, estos dos equipos junto a Mar del Plata Club, IDRA, Trinity, Once Unidos, Universitario y Banco Provincia ya conforman el TOP 8, la fase previa al play off en busca del campeón del Torneo. Además de la clasificación, el lugar en la tabla de posiciones era de suma importancia ya que en esta próxima etapa los equipos pasarán con la mitad de los puntos obtenidos en la Fase 1.

Talleres, Náutico, Campo de Pato y CET Pinamar se posicionaron en la Línea B1 y clasificaron al TOP A/B

Los equipos que lograron los cuatro primeros lugares jugarán el TOP A/B junto a Unión del Sur, Biguá, Del Valle (Necochea) y Polideportivo Villa Gesell. En este caso no habrá arrastre de puntos ya que los clubes vienen de disputar diferente torneo.

Talleres se quedó con el primer puesto de la línea B1 tras empatar 3 a 3 con Sporting ‘B’. Felicitas Ferré, Paz Figueroa y Julia López marcaron para las “albinegras”. Por otro lado, MDQ06 venció 3 a 0 a CET Pinamar, Josefina Ybañez, Giuliana Bassani y Luisana Cerillano fueron las autoras de los goles.

La Fase 1 de este torneo se cerró con el triunfo de Unión del Sur ‘B’ 3 a 1 sobre IDRA ‘B’. Fue un partido parejo desde el principio, con el primer gol de CUDS por Belén Martínez y luego con el empate parcial de las “naranjas” con la conversión de María Dramis. Sobre el tercer cuarto del partido, el equipo visitante logró sacar ventaja y marcó un doblete, nuevamente, la jugadora Belén Martínez.

A pesar de los resultados de esta jornada, y debido a los puntos acumulados durante el torneo, MDQ06, Unión del Sur ‘B’, Sporting ‘B’ e IDRA ‘B’ jugarán el TOP B junto a todos los equipos que conformaron la línea B2.

Mar del Plata Club ‘B’ fue el líder del B2

El equipo de la línea B del barrio Santa Celina ganó un nuevo partido y se quedó con el liderazgo en la tabla de posiciones. Venció 3 a 0 a Comercial en la última fecha de esta fase. Las autoras de los goles fueron María Florencia Álvarez (2) y Catalina Risoli. Por otro lado, Pueyrredon fue superior ante Banco Provincia ‘B’. Abril Juárez y María Fernanda Cipolla marcaron para el equipo que se llevó los tres puntos.

Mar del Plata Club ‘B’, Comercial, River, Libertad, Pueyrredon, Banco Provincia ‘B’ y Serena jugarán por el TOP B junto los equipos que no clasificaron al TOP A/B de la línea B1. En este torneo también se pasa a la fase 2 sin arrastre de puntos. La modalidad es a una rueda todos contra todos. Luego los equipos se acomodan en una grilla de play off.

