Aborto legal: Primera jornada federal del 2020 por la legalización

En el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito habrá actividades a lo largo y ancho del país “para exigir la urgente aprobación” del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

De cara a la apertura de sesiones del Presidente Alberto Fernández, quien manifestó en varias oportunidades su intención de avanzar este año en su tratamiento, la manifestación central se dará frente al Congreso de la Nación, con una marcha y pañuelazo.

“Hay que despenalizar y legalizar el aborto, las dos cosas. Porque de otro modo no puede funcionar: para que todas las mujeres tengan la posibilidad de acceder a la salud pública para tener la atención adecuada”, dijo Fernández la semana pasada.

La agenda de actividades del miércoles 19/2 frente al Congreso de la Nación incluyen una radio abierta y actividades en tres diferentes carpas: en una se presentarán libros, en otra se darán talleres y en la tercera se proyectarán materiales audiovisuales. Todo concluirá con un festival musical.

«Se trata de una acción muy importante para el movimiento feminista, ya que será la primera del 2020 por esta demanda», dijo la diputada provincial por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Mercedes Trimarchi.

Trimarchi siguió: «Nuestro proyecto es el de la Campaña, es el que está en las calles, es el que construimos con la marea verde. Nuestro proyecto es opuesto al de Fernández que lo está negociando con la iglesia anti derechos y los empresarios de la clandestinidad. Nosotras queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, sin dilaciones.»

Trimarchi finalizó: «Con la fuerza de la marea verde y en las calles vamos a conquistar nuestros derechos: educación sexual laica, científica y feminista para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir, en todos los hospitales. Exigimos la inmediata separación de la iglesia y el Estado. Y Plata para los derechos de las mujeres y no para la deuda.»

A las 18.30 está prevista la lectura de la declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tras lo cual se concretará el pañuelazo en distintas partes del país y del mundo.

Cabe destacar que en 2018, el proyecto de ley obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. En agosto de ese año, en tanto, la iniciativa resultó rechazada por 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones. Un relevamiento de parlamentario.com permitió establecer que, de votarse ahora, hay 34 senadores en contra y 32 a favor. Es decir que el margen de diferencia se achicó.

En tanto, hay dos que aún no se pronunciaron y otros dos que no adoptaron posición alguna. Un caso es el de la radical Stella Maris Olalla. Desde el entorno de la entrerriana confirmaron al mencionado portal que la senadora esperará a saber cuál es la letra chica del proyecto para tomar una decisión.

De los senadores restantes, la neuquina Lucila Crexell se abstuvo en la votación de hace casi dos años. El otro es el tucumano José Alperovich, de licencia hasta fines de mayo por la grave denuncia de abuso sexual en su contra. El exgobernador se opuso a la legalización del aborto en aquella jornada histórica.

Fuente: minutodecierre.com

