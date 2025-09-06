Abren la inscripción para formarse como observadores de a bordo para buques pesqueros comerciales



El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo y Pesquero (INIDEP) abre una nueva inscripción en la Capacitación de Observadores a Bordo de Buques Comerciales 2025, destinada a residentes marplatenses. Las personas interesadas en formarse para embarcar en buques pesqueros comerciales, podrán anotarse desde el 8 hasta el 19 de septiembre inclusive.

La capacitación se dictará desde el 29 de septiembre hasta el 11 de noviembre en las instalaciones del Instituto y se seleccionará un cupo máximo de 50 postulantes. Se trata de formar personal técnico bien entrenado y equipado para desempeñarse a bordo de un buque pesquero. Se considera un aporte a mejorar la calidad de la información generada por las propias flotas.

Los datos resultan de la observación directa del técnico embarcado, quien utiliza métodos objetivos para evitar los sesgos atribuibles a la aplicación de criterios subjetivos, permitiendo conocer detalles de la actividad que de otra forma no son accesibles. La demanda de esta capacitación surge por la falta de Observadores a Bordo en la actualidad para hacer frente a los embarques en distintos estratos de flota.

Está destinado a residentes marplatenses que tengan entre 18 y 45 años, cuenten con el secundario completo, manejo intermedio de utilitarios informáticos (procesador de texto, planillas de cálculo, representadores gráficos, correo electrónico e Internet) y disponibilidad para embarcarse de 180 a 200 días en el año.

Como requisitos deseables se destacan los siguientes: experiencia demostrable en navegación y principalmente en el desarrollo de tareas a bordo relacionadas con la actividad pesquera; ser estudiante avanzado de carreras terciarias y/o universitarios en áreas relacionadas con las ciencias marinas; iniciativa y voluntad para desarrollar tareas técnicas especializadas a bordo de buques de pesca comercial.

Las personas interesadas en realizar el curso que se dictará desde el 29 de septiembre al 11 de noviembre de forma presencial en las instalaciones del INIDEP (Paseo Victoria Ocampo Nº1, Escollera Norte) deberán inscribirse en el sitio web del INIDEP: https://www.argentina.gob.ar/inidep/curso-de-observadores-bordo-de-buques-comerciales. Ante cualquier consulta o inquietud, los postulantes se pueden poner en contacto con: capacitacion@inidep.edu.ar

