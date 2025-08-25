Abrieron la convocatoria a actores y actrices para una residencia teatral en Villa Mitre

Se abrió la convocatoria para actores y actrices que deseen participar de “Patrimonio”, una experiencia teatral creada por el dramaturgo y director marplatense Leandro Bres, que se desarrollará en el Museo Archivo Histórico Municipal Villa Mitre, informaron los organizadores.

La propuesta consistirá en un proceso creativo intensivo de tres meses, en el que el edificio, su arquitectura, la estética y los objetos del museo serán integrados como parte de la obra.

El estreno está previsto para diciembre y contará con ocho funciones durante enero y febrero de 2026, en el marco de la temporada teatral de verano marplatense.

La inscripción está dirigida a mayores de 18 años con experiencia previa en actuación y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en la cuenta de Instagram @teatro.bres, indicaron los responsables del proyecto.

Bres, con trayectoria en la escena local e independiente, destacó que el objetivo de la propuesta es “convertir el patrimonio histórico en un escenario vivo, donde el público pueda interactuar con la memoria de la ciudad a través del teatro”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

