Abuso en El Durazno: no habrá información oficial hasta que el juicio termine

Acompañado por el abogado defensor de la víctima, Maximiliano Orsini, el Fiscal Nicora explicó que «el Juez ordenó que lo que tenga que ver con la vida privada de la menor no se puede publicar, por eso todo el debate se mantiene bajo esa regla».

«Hay voluntad de la víctima para que se publique pero no podemos no acatar la orden del Juez. No vamos a poder dar ninguna información oficial hasta que el juicio termine», agregó.

Asimismo, Nicora aseguró que durante la primera jornada «seleccionaremos el jurado y luego se darán los alegatos de apertura. Esperamos poder presentar por lo menos los dos primeros testigos hoy mismo».

El juicio comienza este martes y se llevará a cabo en el Teatro Auditorium.

