Acampe y corte en el centro: «No se entiende semejante reclamo, cuando tienen asistencia nacional y provincial»

Desde ayer por la tarde, la avenida Pedro Luro se encuentra cortada por el acampe de la agrupación Mariano Ferreyra en reclamo de diversas cuestiones, que según expresaron desde el Municipio debe atenderlas Provincia y Nación, ya que la municipalidad «tiene una mínima posibilidad de dar una respuesta».

«Ayer salimos a atenderlos. Hablamos con Pablo Barragán, nos mostraron un petitorio que responde a un reclamo nacional. El mismo que está instalado en la 9 de Julio. Están pidiendo alimentos, al tiempo que reciben 8 mil kilos por mes que manda Nación y Provincia. También muebles, y el Municipio tiene una mínima posibilidad de dar una respuesta, pero siempre tenemos la voluntad de sentarnos a dialogar», manifestó la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola.

Asimismo, expresó que «lo que tienen que generar es el despeje del corte de la avenida Luro. El encendido de gomas no va porque hay comerciantes que no tiene por qué tener sus productos arruinados por el humo, ni que los aspire la gente que transita por allí. Está prohibido en Mar del Plata y no deben hacerlo, sino quedará en manos de la Justicia».

«Hasta que no despejen Luro, no nos vamos a sentar a dialogar y ver a dónde se puede llegar, para que la gente pueda volver a su casa. La realidad es que el Municipio desde hace dos años no recibe mercadería para atender comedores. Es Nación y Provincia quienes distribuyen estos productos, al igual que los elementos escolares. El Municipio nunca ha asistido en este tipo de productos y se sabe», explicó Baragiola.

«No se entiende semejante reclamo, cuando tienen asistencia nacional y provincial, aparte de planes y otras cuestiones», cerró.

