Accidente en la costa: conductor destruyó tres autos estacionados y dañó el alumbrado público

Un joven de 26 años perdió el control de su vehículo durante la madrugada y provocó un violento choque múltiple en el Boulevard Marítimo. Además de los autos involucrados, una columna de alumbrado resultó afectada. El test de alcoholemia arrojó casi un gramo de alcohol por litro de sangre.

Un grave episodio vial alteró la quietud de la madrugada cuando un automovilista de 26 años, proveniente de la Ciudad de Buenos Aires, protagonizó un choque en cadena en la zona costera. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana sobre el Boulevard Marítimo, entre Alsina y Olavarría, donde el conductor perdió el control de su Toyota Corolla y terminó arrollando a tres vehículos estacionados.

El auto circulaba a alta velocidad tras salir del sector del Torreón del Monje. En pocos metros, el rodado se desvió y embistió consecutivamente a un Renault Fluence, un Ford Escort y un Nissan March que estaban correctamente estacionados en la vereda junto al mar. La violencia del impacto fue tal que incluso una columna de alumbrado urbano terminó seriamente dañada.

El conductor viajaba solo al momento del siniestro y debió ser atendido por personal del SAME, aunque no presentaba lesiones de gravedad. Agentes de la Dirección de Tránsito municipal le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,99 g/l.

A raíz de lo sucedido, intervino la fiscal Mariana Baqueiro, quien ordenó el secuestro del vehículo y dispuso diversas medidas para avanzar con la investigación penal, que incluye análisis periciales y la declaración del conductor.

Fuente: LoQuePasa.Net

