Acción Marplatense: «Desde Acción Marplatense trabajamos en pos del empleo de calidad a través de la formación en oficios»

Los precandidatos a concejal por Acción Marplatense Fernando Telpuk, Mónica Biasone, Diego Peláez y Viki Herrera junto al precandidato a senador provincial por el frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo Horacio Taccone volvieron este martes a Batán. Allí mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas, quienes no demoraron en asegurar que en Batán se sienten abandonados por el Estado. Entre las problemáticas mencionadas, las y los vecinos dijeron que la falta de empleo y la inseguridad son parte de su día a día. «Durante los últimos años se han escuchado los mismos reclamos. Tenemos que trabajar a favor de Batán para salir de este círculo vicioso. Es por eso que mantenemos una agenda firme de menor presión fiscal para pequeños y medianos empresarios, para así generar más puestos de trabajo de calidad. No puede ser tan complejo y riesgoso querer invertir y proyectar en nuestras ciudades» destacó el primer precandidato a concejal por Acción Marplatense Fernando Telpuk.

Por su parte, la precandidata a concejala por Acción Marplatense y decana de la facultad de Cs. Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata Mónica Biasone, aseguró: «desde Acción Marplatense trabajamos en pos del empleo de calidad a través de la formación en oficios. Estar capacitado en distintas tareas permite acceder al mercado laboral y lograr la estabilidad que tantas familias necesitan.»

«De esto hablamos cuando decimos que no hay un plan integral de seguridad en Gral. Pueyrredon. Se ponen parches que no sirven para darle tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas. Nosotros pensamos la seguridad desde y para el marplatense y batanense, por eso creamos en su momento la Policía Local y el COM, entre otras entidades. No solo como una herramienta de análisis y trabajo estratégico del delito, sino también como una oportunidad laboral y de formación para nuestros vecinos y vecinas» recordó Fernando Telpuk.

