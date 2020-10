Acción Marplatense presentó dos proyectos para que se revean prohibiciones

Con Protocolos, teatros y campings permitidos

”Toda la reciente experiencia del COVID en el mundo, en la Argentina y también en Mar del Plata, indica que es a través de la prevención con estrictos protocolos que se debe enfrentar la amenaza pandémica. Pero la anulación indiscriminada de actividades no demuestra ser integralmente exitosa. Por eso estamos pidiendo que se gestione una revisión de estas prohibiciones”, señalaron Horacio Taccone y Paula Mantero.

Los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero presentaron dos proyectos de ordenanza encomendando al intendente que gestione la revisión de la medida que impide la habilitación de teatros y campings para la próxima temporada. ”Con Protocolos y reglas estrictas de prevención sanitaria, teatros y campings deben estar permitidos», sostienen Taccone y Mantero. En ambos casos se promueve la generación de espacios de distanciamiento dentro de los cuales se relacionen solo grupos convivientes.

En los teatros se propone una distancia social entre grupos que no sean de una misma familia con butacas libres anuladas, la desinfección de las salas entre función y función, control de síntomas en los accesos con la exclusión de espectadores con síntomas respiratorios, reglas protocolizadas para la ventilación de las salas, compra de tickets on line y la formulación integral de Protocolos en consulta con todas las dependencias que correspondan. En el caso de los campings se tiene en cuenta el ingreso de grupos convivientes en el marco del concepto de burbuja social.

“Si las personas podrán compartir un vuelo y si está habilitado, con restricciones, el transporte público, es legítimo preguntarse por qué, con protocolos, no podrá haber actividades teatrales y campings en Mar del Plata”, continuaron ambos concejales. Cabe recordar que el bloque de Acción Marplatense, desde el mes de mayo que le presentara al intendente Montenegro su propuesta para promover el trabajo con prevención, insiste con la posición acerca de que Con protocolos, debe estar Todo Permitido.

En cuanto a los campings, los concejales señalan también que «resultaría paradójico que se pueda estar en una plaza, una playa o una cabaña y que en los campings, donde la distancia es casi el orden natural, esté prohibido». Para continuar afirmando que «las distancias, los protocolos, las desinfecciones sistemáticas, evaluaciones de síntomas y protocolos estrictos de convivencia al aire libre, pueden, también en esto, generar una respuesta menos perjudicial para el trabajo y la recreación que la prohibición lisa y llana».

“Corresponde al Estado, en estas circunstancias, plantear una respuesta estratégica, intentando el óptimo posible. Si este no podrá ser el verano ideal para la recreación, el trabajo y la economía de los marplatenses, se deberá intentar al menos lograr la mejor ecuación combinando la prevención con la defensa del trabajo y los atractivos de la ciudad” señaló Taccone.

