Acercar la Justicia a los barrios: convenio entre el Ministerio Público, el Obispado de Mar del Plata y los Hogares de Cristo

En la sede del Obispado de Mar del Plata, se firmó un convenio específico entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el Obispado de Mar del Plata y la Federación de Centros Barriales de la Familia Grande del Hogar de Cristo. El acuerdo busca acercar el sistema de justicia a los barrios populares, instalando un ámbito de atención del Ministerio Público en los Centros Barriales Comunidades del Sur–Don Orione y Carlos Mugica.

El Obispo monseñor Ernesto Giobando sj. y el Vicario General presbítero Hernán David rubricaron el documento junto al Procurador General Dr. Julio Conte-Grand. También estuvieron presentes la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Marina Sánchez Herrero; la directora de la Escuela de Gobierno de la UNMdP, CPN Mónica Biasone; el Dr. Mateo Laborde, secretario de la Procuración General; y, miembros de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, encabezada por su coordinadora, Dra. Ana Laura Vulcano; junto a otros funcionarios y autoridades del Poder Judicial.

En lo concreto, el convenio establece que el Ministerio Público asignará profesionales y personal administrativo de sus tres áreas —Fiscal, Tutelar y de la Defensa— para brindar atención en los barrios. “El servicio tendrá como ejes de acción la interinstitucionalidad e interdisciplina y atenderá las problemáticas de las personas en situación de vulnerabilidad, garantizándoles asesoramiento, asistencia jurídica y, en su caso, derivación asistida”, explicaron.

“Más allá de lo operativo, la iniciativa representa un modo concreto de acortar distancias entre la justicia y las comunidades, en particular en zonas periféricas donde las problemáticas sociales se vuelven más acuciantes”, se agregó. También se destacó que “la cercanía cotidiana de la Iglesia en esos territorios es un factor clave: su presencia habitual en los barrios populares facilita el encuentro y genera la confianza necesaria para que muchas personas se animen a dar un paso hacia este nuevo servicio de justicia”.

Según se recordó durante el acto, este paso institucional se inscribe en un camino de diálogo que tuvo un hito el pasado 30 de junio, cuando la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias y la Escuela de Gobierno de la UNMdP organizaron la jornada “Territorios en disputa: frente al discurso que margina, la respuesta que humaniza”. “Allí surgió con fuerza la necesidad de vincular más estrechamente al Poder Judicial con los territorios afectados no solo por consumos problemáticos y narcotráfico, sino también por las distintas formas de violencia que atraviesan a los barrios”, se indicó. Desde esa perspectiva, remarcaron que “el acuerdo firmado hoy abre la posibilidad de respuestas más cercanas e integrales frente a esas realidades”.

Finalmente, se subrayó que “con esta articulación interinstitucional, la Iglesia local, el Ministerio Público y los Hogares de Cristo buscan abrir un espacio de encuentro y cuidado, convencidos de que la justicia debe estar presente allí donde la vida se vuelve más frágil”.

