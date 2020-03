Activaron el protocolo de coronavirus en Ezeiza por un pasajero que llegó desde EEUU, pero descartaron que sea positivo

El avión, que partió desde Nueva York, permaneció una hora y cuarto en una plataforma especial porque uno de los pasajeros presentaba fiebre. Luego de someterse a los controles, las autoridades sanitarias descartaron la enfermedad

Personal sanitario del aeropuerto de Ezeiza tuvo que activar este lunes por la mañana el protocolo de emergencia por coronavirus a bordo de una avión procedente de Nueva York debido a que uno de los pasajeros presentaba fiebre. Pero tras hacerle los controles sanitarios pertinentes descartaron que sea portador de la enfermedad.

El vuelo 953 de American Airlines aterrizó en Buenos Aires a las 10:45 y antes de hacer descender a las personas que estaban a bordo, el comandante informó que se había activado el protocolo para asistir a una persona que se sentía mal. El resto de los pasajeros, en tanto, tuvo que permanecer en sus lugares a la espera de una autorización para descender del avión. PlayDetienen un vuelo en Ezeiza por revisión de coronavirus

“Cuando aterrizaron en Ezeiza uno de los integrantes de la tripulación preguntó por micrófono si alguna de los pasajeros había estado en China en los últimos 15 días”, contó a Infobae Eduardo Di Marco, quien se encontraba a bordo del avión de American Airlines que tuvo que ser examinado.

“Y como un hombre manifestó sentirse mal y tenía algunas líneas de fiebre dieron aviso de inmediato a las autoridades sanitarias de Ezeiza para que lo revisaran”, relató Di Marco.

El hombre se mostró bastante molesto por la situación porque ante la falta de información al respecto, se sumó que no les permiten moverse de sus asientos. “No nos podemos levantar ni para ir al baño. El avión está detenido en un sector aislado de la pista y aparentemente tenemos para largo acá arriba”, había señalado.

La aeronave, que había partido el domingo a las 22 horas de Nueva York, viajó con su capacidad completa y había varios niños a bordo.

Alrededor de las 11.15, cuando los pasajeros empezaron a entrar en pánico y a exaltarse por la situación, fueron tranquilizados por altoparlante. “La medida fue tomada por precaución y una vez que constatemos que el cuadro del pasajero no reviste riesgo los haremos descender del avión”, dijo uno de los tripulantes.

Desde hace un mes, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que los aviones que transportes pasajeros con síntomas de coronavirus debes dirigirse al Puesto 18 para que sean revisados. Es un sector que está alejado de las mangas habituales, donde hay salas especialmente preparadas desde el punto de vista sanitario.

Este es el Puesto 18, donde son estacionados los aviones que traen a bordo pasajeros con síntomas de coronavirus

Alrededor de las 11.30 horas personal sanitario de frontera especializado subió a la aeronave con guantes, barbijos y antiparras para hacer los controles. Y mientras unos asistían al paciente con fiebre, que es de nacionalidad argentino, otros le medían la fiebre a las personas que estaban a su alrededor. “Utilizan una especie de dispositivos láser que se colocan en la frente de las personas y marcan la temperatura corporal”, contó a Infobae otro de los pasajeros del vuelo.

De acuerdo a su relato, muchas de los personas decidieron colocarse barbijos por motus propios, los cuales habían comprado antes de despegar, ya que desde la tripulación de American Airlines dijeron no disponer de esos protectores.

Pasada la hora de espera, se produjo un momento de máxima tensión entre los pasajeros y la tripulación. “Había mucha gente filmando con los telefónos y la tripulación dijo que iba a empezar a retirar los teléfonos con la ayuda de la policía para respetar la privacidad de la persona que se sentía mal ya que había muchos que lo estaban grabando”, detalló el pasajero.

Antes de descender, a los pasajeros se les pidió completar una declaración jurada donde les preguntaron en qué países habían estado recientemente, si tuvieron algún contacto con personas infectadas o si tienen síntomas compatibles con la enfermedad; que ya se cobró más de 3 mil muertos.

Esta es la declaración jurada que les hicieron completar a los pasajeros

Una vez completada y antes de bajar de la aeronave tuvieron que entregárselas al personal sanitario y luego someterse a un control, donde les tomaron la temperatura. El proceso de descenso se inició pasado el mediodía, una hora y cuarto después del aterrizaje.

Los pasajeros, que habían aterrizado a las 10.45, recién descendieron pasado el mediodía

Así fue el descenso de los pasajeros de American Airlines

Una vez descendidos del avión, tuvieron que caminar por la pista para subirse a un micros que los estaban esperando para ir hasta migraciones y luego retirar el equipaje en el sector de las cintas.

La desesperación y la amargura se apoderó rápidamente de los familiares de los pasajeros, quienes vivieron momentos de incertidumbre hasta que corroboraron que se había tratado de una falsa alarma.

El sector de sanidad aeroportuaria cuenta con espacio para atender los posibles casos de coronavirus (Gustavo Gavotti)

Rosana, la madre de una joven de 19 años que había ido a Pensilvania a visitar a su tía, se mostró muy preocupada en el aeropuerto de Ezeiza cuando se enteró de la puesta en marcha del protocolo. “Camila me dijo que de ida le preguntaron en el mostrador de American si tenia síntomas, dijo que no y le pusieron sello verde. Pero en Estados Unidos no le preguntaron nada”, contó la mujer a Infobae mientras esperaba que su hija bajara del avión.

La mayoría de las personas consultadas por este medio coincidieron en que la falencia estuvo en el Aeropuerto John F. Kennedy, donde nadie les preguntó si habían estado en China en los últimos días o si presentaban malestares.

El vuelo 953 de American Airlines procedía de EEUU (Gustavo Gavotti)

Las autoridades sanitarias argentinas, en tanto, les pidieron que estén atentas por si en los próximos días manifestan algunas dolencias o líneas de fiebre. Habrá un seguimiento durante una semana. De ser así, les aconsejaron que consulten rápidamente a un médico y se pongan en cuarentena.

Desde la irrupción del coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación montó un stand en el sector de arribos internacionales para concientizar de los riesgos y prevenir. Y ante la paranoia reinante a nivel mundial, “son muchos los turistas que diariamente se acercan en busca de información”, informaron.

Este sábado ocurrió una situación similar con el airbus AR1305 de Aerolíneas Argentinas, que había aterrizado en Buenos Aires a las 4.40, a raíz de que tres pasajeros presentaban fiebre.

