Adrián Barilari llega a Mar del Plata

Una de las voces más emblemáticas del rock nacional llega a Abbey Road para presentar un concierto íntimo y especial, con las mejores canciones que marcaron una época.

En su momento solista, Adrián Barilari recorre el país con su disco “Canciones Doradas” grabado en el año 2007, y suma nuevas a su repertorio.

El disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español.

En el setlist programado para esta gira sonarán temas como

“I still have found” de U2, “Pretty woman”, “Lo haremos a mi modo” de Lenny Kravitz, “Como yo nadie te ha amado” de

Bon Jovi, “El Show de continuar” de Queen,

“I do it for you” de Bryan Adams, “Le Das Mal Nombre al Amor” de Bon Jovi, entre otros covers y uno de los temas que lo lanzó a la fama, “Mujer amante” y Volviendo a Casa de Rata Blanca.

La banda que acompaña a Barilari está conformada por Norberto “Beto” Topini en Batería / Demian Baez Guitarra y Coros / Facundo Collado en Teclado y coros / Javier Bisione en Bajo y coros y Ariel Vergara en Guitarra.

La cita es este miércoles 1 de febrero, a las 21:00 horas en

Abbey Road – Av Juan B Justo 620.

Adrian Barilari

«Canciones Doradas»Miércoles 1 de Febrero21:00

Juan B Justo 620Reservas: (0223) 155-604000Anticipadas en

Sistema Online: Articket.com.arLa Casa De La Guitarra – Belgrano 3420Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

