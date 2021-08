Advierten en Mar del Plata sobre una nueva modalidad de estafas a través de WhatsApp

WhatsApp se convirtió en uno de los medios favoritos de los ciberdelincuentes para cometer delitos. Las técnicas son variadas. Desde hacerse pasar por una marca que está regalando algo hasta supuestas llamadas por parte las autoridades de salud para corroborar la inscripción a la vacuna de covid-19. Pero ahora en surgió una nueva campaña de engaño que tiene como fin robar tu cuenta.

Es que hace unas semanas entró en vigor la nueva política de términos de servicio de la app de mensajería. Esta causó mucha polémica alrededor del mundo porque muchas personas, y hasta gobiernos, vieron la actualización como un riesgo de privacidad para los usuarios. Facebook inicialmente había advertido que enviaría mensajes recurrentes a los usuarios que no hubieran aceptado las condiciones antes del 15 de mayo, de lo contrario, comenzaría a restringir el servicio. Después señaló que sí aplicaría los cambios, pero ya no limitaría las funciones a quienes no lo aceptaran.

En ese contexto, Mar del Plata no es la excepción. Y ya se han detectado diversas situaciones que se han denunciado en la fiscalía de Delitos económicos, en donde Sabrina Lamperti es instructora judicial.

«Hay dos tipos de maniobras», dijo Lamperti. «Una de ellas es a través de un envío que realizan en una notificación y con eso clonan por un ratito la cuenta, observan los grupos que tienen y a esos contactos les escriben con motivo de una operación de donación de dinero por motivos de salud o de compra y venta de dólares», indicó la funcionaria a El Marplatense.

«La otra modalidad -agregó- tiene que ver con clonar el contacto, directamente copiando hasta la foto de perfil, indican que cambiaron el número y así empieza la estafa, solicitando compras, etc», señaló a modo de explicación.

El mensaje efectivamente parece venir el servicio técnico de la app. La imagen de contacto es el logo de la empresa y aparenta venir de un sistema automatizado. En el mensaje se explica que WhatsApp hará llegar al celular un código de verificación de seis dígitos que debe compartirse si es que se quiere seguir utilizando del servicio.

Efectivamente, unos segundos después de haber recibido la alerta vía WhatsApp, llega un SMS al celular de la potencial víctima con un código para confirmar la cuenta. En ese caso, el mensaje sí es enviado por la compañía por lo que el usuario confía en que le están diciendo la verdad y tiene que enviar esos seis números.

Lamperti consideró que «estas acciones no son sencillas de investigar y la difusión en los medios es importante». Al mismo tiempo recordó que «las claves siempre son personales y no se deben pasar a nadie. Si el contacto es amigo o muy conocido debe saber si ya cambió el número por lo que se pide tener todas las precauciones posibles. Si no hay perjuicio patrimonial no va a haber una estafa».

«En Mar del Plata hubo varios casos ya», remarcó. «Esperemos que la gente tome consciencia y que evite caer en este tipo de trampas informáticas que se están dando en estos tiempos, incluso en temas referidos a la salud donde se observó en los últimos meses estafas relacionadas con los turnos de vacunas. Siempre es importante que el contacto pueda verificar que quien le pide la transacción sea una persona conocida», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

