Advierten por 500 estafas al día con préstamos bancarios truchos

Las bandas delictivas apuntan sobre todo a los jubilados. En lo que va del año, este tipo de estafas dejaron un botín de $500 millones.

Gabriela Romero vive en Lomas del Mirador, es jubilada y, a pesar de sus casi siete décadas, aún trabaja muchísimo como empleada en hogares. Días atrás, en la red social Facebook, se cruzó con una publicidad de un banco que ofrecía préstamos. Se interesó, cliqueó y pidió más información. A los pocos segundos, recibió el llamado de un «oficial bancario» que le prometió un rápido acceso a $500.000 pesos en cómodas cuotas. Resultado: le vaciaron su cuenta de Mercado Pago y su tarjeta de crédito. El caso no es aislado, ya que un estudio reveló que cada día hay un promedio de 500 estafas con falsos créditos bancarios en hechos denunciados en la Ciudad y el Conurbano.

«Me hizo muy mal el engaño, no tienen escrúpulos. Al otro día de la estafa los llamé, me atendió el mismo falso empleado del banco y me sostenía la mentira de que me iban a depositar el dinero. Hasta me volvió a pedir que acepte una supuesta grabación de la conversación, que en realidad es un sistema que tienen para apoderarse de los datos de las cuentas. Los tienen que controlar más, porque se mueven con total impunidad. Publican en Facebook, con teléfonos, hasta ponen sus CBU, total nadie les hace nada. Decidí contarlo para que las personas tomen conciencia de que hay muchos delincuentes realizando estafas», relató Gabriela en diálogo con Diario Popular.

Las bandas delictivas realizan las estafas en Facebook y otras redes sociales.

El dato estadístico surgió de un nuevo Reporte sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados y que tomó como punto de partida los delitos que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los Tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Morón, Moreno, San Martín y San Isidro.

Se acreditó que, en lo que va de 2025, se producen un promedio de 500 estafas bancarias cada 24 horas con un botín de 500 millones de pesos, desarrolladas por bandas delictivas, principalmente a través de WhatsApp, Instagram y Facebook y por correos «gancho» que llegan vía email.

«Aldo tiene 87 años, vive solo en el barrio San José en Adrogué. Tiene su jubilación, pero amortigua su cansada vida con el alquiler de un local en la calle Salta, que es la zona comercial de su barrio. Tenía guardada plata en su caja de ahorro de un banco provincial, en Tarjeta Naranja y en Mercado Pago. Un amigo le había recomendado que siempre tenga a mano el teléfono para pagar sin efectivo, porque es más seguro. Lo que no le dijeron es que una tarde llamarían presentándose como personal de su banco, una banda de estafadores», comentó Miglino, abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

Los jubilados suelen ser víctimas de las estafas con préstamos bancarios truchos.

«La señorita que lo entrevistó tenía un acento venezolano que al hombre lo inquietó. Sin embargo, cuando le preguntó de dónde era, la chica le dijo que era formoseña y por eso el acento. La conversación duró 21 minutos, según la grabación que tiene la justicia penal de Lomas de Zamora y al cortar le habían robado todos sus ahorros (unos cuatro millones de pesos) e incluso habían tomado a su nombre un crédito por otro millón de pesos. Al día de hoy, Aldo está consternado, ya no atiende el teléfono, dio de baja la caja de ahorro, la tarjeta, Mercado Pago y cobrará su jubilación a través del Banco Nación, retirando el dinero sólo por cajero automático. De golpe, se dio cuenta de que toda la farsa de la seguridad bancaria y de las bandas que lucran estafando por teléfono lo tenían como víctima», agregó el letrado.

«La gente está sola y los bancos miran de soslayo. «Los bancos y las Apps de pago por teléfono publicitan sistemas absolutamente seguros, que dan la tranquilidad de pagar sin efectivo y a prueba de robos. La realidad es muy diferente», concluyó Miglino.

