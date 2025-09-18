“Aerolíneas debe fortalecer el turismo interno y no ser promotora del turismo al exterior”

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, recordó que Mar del Plata necesita mayor conectividad aérea para fortalecer su desarrollo turístico. “Desde hace años venimos reclamando más vuelos para Mar del Plata. Ahora los hay, pero hacia Brasil”

El edil añadió que “es un contrasentido: en lugar de darle más oportunidades a nuestra ciudad y a los destinos del interior, se termina ampliando la conectividad para que los argentinos se vayan al exterior”, señaló.

Taccone expresó además su preocupación frente al crecimiento del turismo argentino hacia Brasil, favorecido por el dólar barato y por los recientes anuncios de incremento de vuelos hacia destinos internacionales.

“Los anuncios muestran con claridad cómo el dólar barato llena las playas de Brasil y ahora se refuerza con la oferta de más vuelos. Eso significa turistas argentinos que dejan de elegir Mar del Plata, la Costa Atlántica o tantos destinos del interior del país. En lugar de potenciar el turismo nacional, se está promoviendo que se gaste en el exterior”, advirtió.

El edil subrayó el rol que debería cumplir Aerolíneas Argentinas en este escenario: “Nuestra aerolínea de bandera no puede ser promotora del turismo hacia el exterior. Tiene que ser una herramienta estratégica para el desarrollo interno, para fortalecer la conectividad entre provincias y para que viajar dentro de Argentina sea más accesible y atractivo”.

En este sentido, reclamó que se impulsen medidas concretas como tarifas diferenciales para vuelos domésticos, la ampliación de rutas entre provincias sin necesidad de pasar por Buenos Aires y campañas de promoción turística nacional.

“Cada vuelo que se suma a Brasil es un turista menos que viene a Mar del Plata, a Córdoba, a Mendoza o a cualquier otro destino del país. Eso es menos trabajo para nuestra gente, menos ingresos para nuestras ciudades y menos desarrollo local. Tenemos que defender el turismo argentino y garantizar que Aerolíneas Argentinas sea parte de esa defensa”, concluyó.

Fuente: loquepasa.net

