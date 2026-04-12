Afiliados del IOMA vuelven a protestar en Mar del Plata por la falta de prestaciones

Afiliados del IOMA de Mar del Plata convocaron a marcha el próximo miércoles 15 de abril frente al Gran Hotel Provincial por la interrupción de tratamientos oncológicos

En un nuevo síntoma de la crisis que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), los afiliados de Mar del Plata volvieron a convocar a una marcha el próximo miércoles 15 de abril, frente al Gran Hotel Provincial, para denunciar la interrupción de sus tratamientos oncológicos.

Es que, en esa fecha, el Gran Hotel Provincial mar platense recibirá a las máximas autoridades sanitarias y delegaciones internacionales, en el marco del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO). En ese marco, los afiliados del IOMA buscarán visibilizar el reclamo para “desmitificar los anuncios rimbombantes del Ministerio de Salud bonaerense”.

Según denunciaron los afiliados, la situación de la obra social es de “abandono, desprotección y muerte”, que dista mucho de los discursos públicos del titular de la cartera de Salud, Nicolas Kreplak, que volverá a pronunciar en los salones del Hotel Provincial, y que esta lejano de la realidad que viven los marplatenses que lidian con el IOMA.

“El sistema nos convirtió en rehenes de una estructura que prioriza los intereses políticos y los negocios por encima del derecho elemental a la salud, la crisis se manifiesta en años de espera por prestaciones básicas, falta de insumos esenciales para cirugías y, fundamentalmente, en la interrupción de tratamientos oncológicos”, ampliaron los damnificados.

Entre los casos más críticos por la falta de atención, los afiliados marplatenses indicaron que tanto en la Clínica del Niño y la Familia se suspendieron cirugías programadas y “solo permanece activa la atención por guardia”. De esta manera, sólo el Sanatorio Belgrano quedó como único centro disponible para determinadas prácticas.

“No sabemos qué pasa en Mar del Plata y por qué acá el sistema no funciona, mientras en otros lugares sí. Hoy tenemos un estado crítico en con un silencio cómplice, porque no hay respuesta de parte de las autoridades”, describió una de las afiliadas que participó de una de las protestas que tuvieron lugar el año pasado, en la sede del IOMA de Mar del Plata, ubicada en la calle Independencia.

En ese marco, los afiliados del IOMA volvieron a convocar a toda la comunidad marplatense a visibilizar “lo que el oficialismo provincial intenta ocultar tras la pompa del Congreso”. En concreto, la marcha tendrá lugar a las 11:00 horas coincidiendo con el acto de apertura del COSAPRO, donde se reunirán dirigentes de toda la provincia.

Así, el Congreso de Salud 2026 no solo será un espacio académico y de gestión, sino también el escenario de una disputa abierta por la realidad de un sistema que, según subrayan los propios usuarios, se encuentra al borde del colapso.

Fuente: loquepasa.net

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