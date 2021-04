Against encabeza el ContraFest Live Streaming

Against encabeza el cartel del ContraFest Live Streaming que se llevará a cabo los días 1° y 2 de mayo, junto a colegas de la talla de Bloodparade, Morthifera, Protus, Borde, Requiem for Eden, Los Jibaros, Senthencia, Cara o Cruz y Ñudrop.

ContraFest Live Streaming se realiza en Camarón Brujo Estudio respetando todos los protocolos, podrá ser visto a través del canal de YouTube de Camarón Brujo https://bit.ly/3aw8rOB con entrada libre y gratuita y el público podrá colaborar con las bandas participantes.

Hacia finales de 2020, Against, lanzó ¨10 años llevando la contra¨ su CD y DVD el cual fue filmado en el show festejo por los 10 años de la banda realizado en Groove en 2019 ante una sala completamente colmada.

Los festejos por los 10 años de Against contó con la participación de bandas invitadas como Ariadna Project, Xeven, Hermanos de Sangre, Transmutar, Pronoia, Descarnado e Infausto para abrir esta gran velada y contó con la participación de músicos invitados de Plan 4, Reytoro, Frater, Del Infierno, Juan Ignacio Orcajada Protus/ Ex Sobre tus Cenizas, Noguerra, Climatic Terra y NVLO en diferentes temas junto a Against.

AGAINST es una banda argentina de metal fundada a principios del año 2009 por Sebastián Radrizzani e Iván Monastirsky en guitarras y voces, Gustavo Radrizzani en batería y Federico Gervan en bajo. Su sonido combina riffs y machaques con estribillos melódicos y guitarras armonizadas, añadiendo groove y mezclando voces melódicas y agresivas.

Luego de grabar un demo y un EP, en el año 2014 lanzan en formato físico su primer trabajo de estudio titulado “Soy Libertad”, el cual fue presentado en Uniclub (Bs. As.). De esta forma Against comienza a afianzarse en la escena pesada nacional. La excelente recepción del disco los lleva a continuar recorriendo el país durante el año 2015, ese año, superaron los 60 shows, cerrándolo con su primer concierto internacional en Uruguay junto a Reytoro.

En enero del año 2016 graban su segundo material de estudio llamado “Emerger”, el nuevo disco denota la experiencia y madurez adquirida, e incorpora nuevos elementos y composiciones sin abandonar la identidad sonora de la banda. El 5 de marzo de 2016 “EMERGER” es presentado en The Roxy (Bs. As.) con entradas agotadas.

En 2017 participan del concurso Wacken Metal Battle Argentina coronándose como ganadores y dándoles un lugar para participar en Wacken Open Air 2017, convirtiéndose así en la única banda argentina en participar ese año y la tercera del país en la historia de formar parte del festival de metal de mayor trayectoria y audiencia en el mundo. Ese mismo año realizan presentaciones en diferentes puntos de España.

Durante 2018 realizan el lanzamiento de su dvd + rockumental acerca de su participación en Wacken Open Air 2017 en The Roxy Live y comienza la grabación de su tercer álbum de estudio: Nueva Cultura Pesada, realizando la presentación de este nuevo material en Niceto.

El año 2019 los recibe con un The Roxy lleno nuevamente y una gira de seis meses recorriendo el país. En octubre de ese año, festejaron sus diez años de trayectoria frente a más de novecientas personas en el reconocido Groove de Palermo.

Tras haber tocado con bandas importantes internacionales como Sepultura (Brasil), Jinjer (Ucrania), Warbringer (USA), Criminal (Chile- UK) y Ektomorf (Hungría), en diciembre de 2019 ganan el concurso “Experiencia Rock&Pop: telonea a Dream Theater” de la mítica radio, lo cual les permitió tocar junto a Dream Theater (USA) y convertirse en la primera banda de música pesada en brindar un show en el nuevo estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Una vez más viajan a Uruguay para despedir el año con sus seguidores del país vecino junto a los locales Reytoro.

En el año 2020 continúan ganando reconocimiento en Latinoamérica y se dan el gusto de pisar por primera vez el mítico Teatro Flores (Bs. As.) junto a Malón y A.N.I.M.A.L. Además editaron su cd y dvd de festejo de los 10 años de la banda.

