Against se presenta en Metal Union Fest

Against regresa a los escenarios con un show presencial en marco del Metal Union Fest, siendo headliner junto a Horcas, CTM, Serpentor.

Metal Union Fest reúne a los más destacados exponentes del género en 4 días de música en vivo respetando todos los protocolos vigentes.

Será el próximo lunes 16 de Agosto (Feriado) a las 16 junto a NoGuerra, Ranterio, Impostor, Del infierno y Ultra X, en Encuentro Club (Arieta 3680, San Justo). Entradas anticipadas en https://bit.ly/36VLKRY Capacidad Limitada.

Hacia finales de 2020, Against, lanzó ¨10 años llevando la contra¨ su CD y DVD el cual fue filmado en el show festejo por los 10 años de la banda realizado en Groove en 2019 ante una sala completamente colmada.

Los festejos por los 10 años de Against contó con la participación de bandas invitadas como Ariadna Project, Xeven, Hermanos de Sangre, Transmutar, Pronoia, Descarnado e Infausto para abrir esta gran velada y contó con la participación de músicos invitados de Plan 4, Reytoro, Frater, Del Infierno, Juan Ignacio Orcajada Protus/ Ex Sobre tus Cenizas, Noguerra, Climatic Terra y NVLO en diferentes temas junto a Against.

