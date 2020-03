AGOS NISI: Presenta su primer single y video: “Tu Verdad”

Una balada pop escrita por ella misma, autoreferencial, que habla de la actualidad que viven muchos adolescentes.

Trata el bullying en todos sus aspectos, dejándonos a su vez un mensaje de esperanza y una reflexión que nos ayude descubrir nuestra fuerza interior para poder alcanzar nuestros sueños .

El video se grabó en la ciudad de Villa Gesell con la dirección de Rodrigo José García y la producción ejecutiva de su manager Andrés Costa.

ACERCA DE AGOS NISI

Nacida el 3 de diciembre del 2003 en el barrio de Villa Urquiza, Agos Nisi comenzó a estudiar canto desde muy pequeña, con tan solo 7 años de edad y ya desde ese momento tenia la ferviente determinación de ser cantante. Luego se sumaron clases de guitarra y más tarde despertó su interés por el ukelele, aunque nunca descuidó sus clases de canto y es hasta el dia de hoy que sigue perfeccionándose.

A principios de 2019, comenzó a subir videos a Twitter y en muy poco tiempo conquistó el corazón de millones de adolescentes con su carisma, espontaneidad, energía positiva, ademaás de su bella, dulce, cálida e impactante voz, que toca el alma de las personas que las escuchan.

Solo en el primer mes logro millones de vistas con sus reversiones de Sebastián Yatra y Pedro Capó, convirtiéndose así en un referente para chicos y chicas de 12 a 24 años. En menos de un año sorprende a todos una vez mas con sus videos que registraron desde 1 millón hasta 6 millones de reproducciones en sus redes.

Artisas nacionales e internacionales, compartieron y comentaron las verisones de sus temas en sus perfiles: Tini, Cami Gallardo, Sebastián Yatra, Camilo, Los Auténticos Decadentes, Jonás Brothers, Cali y el Dandee, Benja Amadeo, Nicki Nicole, David Rees, Lio Ferro, Santiago Sáez, Beret, Jorge Blanco y Ruggero Pasquarelli entre los más destacados. Estos dos últimos, la invitaron a abrir sus presentaciones en Argentina y en 2019 cerró el año para abrirle nada más, ni nada menos que el show a la exitosa serie de netflix GO! en el emblemático Estadio Luna Park. El 2019 no pararía de darle sorpresas y es así como el 17 de noviembre llegaría el turno de realizar su primer show en el Teatro Sony, agotandolo 30 días antes de su presentación.

Este año parece no quedarse atrás para Agos Nisi y comenzo acompañando a Lio Ferro por su gira de verano, fue elegida por Cristian Castro para abrir su show en Mar del Plata y también fue soporte del joven Izan Llunas (protagonista de la serie Luis Miguel) en La Trastienda y en febrero pasó por el Espacio Clarín.

Con su corta edad Agos Nisi ya ha alcanzado logros únicos y una carrera prometedora que continúa en ascenso. Una nueva artista que viene a dejar su marca, pisando bien fuerte.

LETRA “TU VERDAD”

AUTORA AGOS NISI

Comenzar a confiar, Hoy te cuesta mucho más

Aunque sangren tus heridas, Siempre hay una salida

Solo en vos la encontrarás.

Porque esta sociedad, Solo te hace lamentar

Entre tanto estereotipo, Te confunde, te critica, No te deja caminar

Uuuu, o no, uu yeeh

Ahora solo quiero verte, Si te animas a brillar

No escuchemos esa gente, Descubramos tu verdad

Ahora solo quiero verte , Si te animas

No escuchemos a esa gente , Tenes mucho para dar.

Porque esta sociedad, Solo te hace lamentar

Entre tanto estereotipo, Te confunde, te critica, No te deja caminar

Uuuu uuuu, o no, uu yeeeh

Ahora solo quiero verte , Si te animas

No escuchemos esa gente , Descubramos tu verdad

Ahora solo quiero verte, Si te animas a brillar

No escuchemos o no , Tenes mucho para dar

Vales mucho más de lo que vos imaginas.

No pienses mas, Jugatela, soña.

Yo te quiero….ver brillar.

FICHA TÉCNICA

Producción: Osko Cariola/Mariano Custodio

Grabado en Estudios Monasterio por: Cariola Bross Mezclado y en Revólver estudios por: Edu Bergallo/Osko Cariola

Masterizado en Puro por: Diego Guerrero

Pre-producción y arreglos: Mariano Custodio

Técnico de grabación: Nacho Loza.

