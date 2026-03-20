Agradable, pero con varias nubes: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 24 grados, cielo nublado y algunas ráfagas de hasta 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes una jornada agradable pero con un alto porcentaje de nubosidad y con una temperatura que rozará los 24 grados.

En la mañana se presentarán 19 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noreste. Asimismo, el cielo estará mayormente nublado.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 24 grados, la máxima de hoy, con un cielo que nublado. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este viernes, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos agradables 20 grados, con ráfagas y vientos intensos.

Fuente: Mi8

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