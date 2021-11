Agustina Lazcano lanza Sorry not Sorry, el tercer single de su último EP

Con la premisa de presentar un single el último viernes de cada mes, la artista marplatense Agustina Lazcano continúa dando a conocer su EP “Into Pieces”. En este caso, con el tercer corte Sorry not Sorry.

Luego del lanzamiento del segundo corte Dirty Laundry, la artista da a conocer el tercer track de este EP que cuenta con 4 canciones.

Con Sorry not Sorry Agustina continúa explorando los vínculos personales de su personaje escénico en sus letras. En esta oportunidad mediante un blues con una impronta electrónica lofi.

Este EP es el segundo material de estudio que lanza Agustina y en esta ocasión trae a colación las relaciones humanas y muestra al personaje escénico transitándolas. Esto se refleja en el arte de tapa, las letras de las canciones, la relación cronológica entre los videoclips y por sobre todo en el formato de lanzamiento (single).

Sobre Agustina Lazcano

Agustina Lazcano es una música y compositora de 30 años, nacida en Tres Arroyos y residente en Mar del Plata. Desde muy pequeña demostró aptitudes para la música realizando así 4 años de instrucción musical, piano y flauta traversa en el conservatorio de la ciudad de Mar del Plata.

Luego de una larga pausa en la música, Agustina ingresó en la escena musical marplatense en el 2018 cuando comienza su camino como compositora y eventualmente graba su primer disco de estudio “On Behalf of Music”, lanzado en junio de 2019.

Le da vida a este álbum tomando como referentes a sus artistas preferidos que la marcaron desde su niñez, entre los cuales se destacan Janis Joplin, Ray Charles, Joss Stone, Eric Clapton, Creedence, y Taj Mahal, entre otros.

En Agosto de 2019, realizó su primer show cómo solista, acompañada del guitarrista Emiliano Lobato, miembro de la banda local “Mínimo”, en el reconocido teatro Teatriz.

En enero de 2020 el video de su corte difusión “Spread the Joy” fue incluido cómo cortina en el programa, “Cena con Amigos” en Telefe Mar del Plata. Después de realizar una significativa cantidad de shows en vivo en renombrados espacios de “la Feliz”, como Teatriz, Roxy Radio City, Tiki Bar, Proyecto Bar, y algunos centros culturales; la joven cantante decidió que quería continuar su carrera en la Ciudad de Buenos Aires.

Agustina se vio obligada a cancelar su show de despedida de Mar del Plata “Próxima Estación”, que iba a realizar en abril del año 2020, para emprender su nuevo camino cuando repentinamente la pandemia del COVID-19 azotó al país y generó que tenga que quedarse en La Felíz.

En este nuevo contexto virtual, la cantante participó de numerosos vivos y demás propuestas. Participó en el festival catalán “Aislamente”, en el festival porteño “Zoniamusic”, de una entrevista/show para la plataforma con sede en varios países del mundo “Discovrtv” en la que cantó para más de 20 mil personas. Además, participó de la iniciativa de Home Concerts para las plataformas “Go to Beat” y “Success Express” para las que grabó un show de 30 minutos que aún puede disfrutarse en los sitios web de dichas plataformas.

Actualmente presenta Dirty Laundry, el segundo single de su EP “Into Pieces”.

Seguila en sus plataformas digitales

Instagram: https://www.instagram.com/agustinamusica/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/35NgfcWKzny2kfXSmk910K?si=RZeLdpsdTNG7LXDZEJyHuA&utm_source=instagram&utm_medium=ig_stories&nd=1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrLCaog5tONwbu3mQAWhxrw

Facebook: https://www.facebook.com/agustina.lazcano.9

