Airbag  brindó 3 demoledores shows sold out en Mar del Plata

La gira presentación de ¨El club de la pelea¨ pasó por Mar del Plata batiendo récords de venta en la localidad con 3 noches históricas.

Con 3 shows sold out, set list destacados y 3 horas de hora de show en cada oportunidad, la banda de los hermanos Sardelli dió una deliciosa cátedra de rock y demostrando una vez más que hoy por hoy son la banda argentina por excelencia.

Airbag desplegó toda su potencia en escena con una propuesta de gran nivel, pantallas gigantes, calaveras en llamas, máscaras y muñecos inflables hicieron en cada set, el clima perfecto.

Es imposible no destacar la devoción del público hacia los artistas y como deja en cada canción no sólo del aclamado nuevo álbum sino también de clásicos como “Cae el Sol”, “Por Mil Noches”, “Pensamientos», entre otros pero además, no faltaron tangos ni el himno nacional que emociona hasta las lágrimas.

El show no tiene desperdicio, se disfruta de principio a fin, con su fórmula de rock clásico, blues, carisma y letras entrañables, los Sardelli no defraudan. Airbag es un huracán que se puede disfrutar por mil noches más.

