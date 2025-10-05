Aire de Mujer: conocé las charlas y los horarios del primer encuentro de salud integral de la mujer

La invitación es el próximo viernes 10 de octubre en Sarmiento 2601 desde las 15 horas.

Quedan días para que los marplatenses puedan disfrutar de la primera jornada de salud integral sobre la mujer. Frente a esto desde la organización de* “Octubre con Aire de Mujer”* dieron a conocer cada una de las charlas y talleres que se estarán dictando.

El evento, que se realizará el próximo viernes 10 de octubre en Sarmiento 2601 de 15 a 20 horas, propone que quienes deseen asistir puedan interiorizarse en la salud integral con charlas, talleres, sorteos y espacios interactivos vinculados al bienestar y la prevención y un streaming que relatará cada momento de la jornada.

Vale remarcar que el mismo es organizado por el programa radial Aire de Salud (Radio Brisas) acompañado por la Clínica Pueyrredon e Imágenes MDQ y que es con cupos limitados.

CHARLAS Y HORARIOS – VIERNES 10 DE OCTUBRE

Durante la jornada se desarrollarán exposiciones sobre obstetricia, embarazo, puerperio y lactancia, salud y adolescencia, salud mamaria, medicina estética y cuidado de la piel, con un cierre artístico a cargo de Leonor Inés Pissanchi.

15:30 – 15:45 horas – Ecografía en el diagnóstico prenatal – Dr. Guillermo Cayrol y equipo

15:50 – 16:05 horas – Cómo impacta la lactancia en nuestra vida: maternidad y lactancia – Dra. Gabriela Ferrero

16:10 – 16:40 horas – Salud en adolescencia y juventud – Dra. Camila Ramundo, Dra. Mariana Melis y Dra. Valeria Spada (Imágenes MDQ)

16:45 – 17:00 horas – Endometriosis, miomatosis y prevención de cánceres frecuentes – Dr. Christian Medina

17:05 – 17:20 horas – Una nueva etapa… Climaterio – Dra. Berdeja

17:20 – 17:40 – PAUSA

17:40 – 17:55 horas – Varices: entendiendo la patología venosa – Dr. Lucas Ramundo

18:00 – 18:15 horas – Piel: cómo la tratamos – Dra. Sabina Valenti

18:20 – 18:35 horas – Más allá del espejo: cirugía plástica, autoestima y responsabilidad – Dr. Ernesto Parellada

18:40 – 18:55 horas – Tu futuro, tu decisión: preserva tu fertilidad congelando tus óvulos – Dra. Manuela Lebrero (CRECER)

19:00 – 19:15 horas – Medicina estética: bienestar y confianza – Dra. Mayra Díaz

19:20 – 19:35 horas – Cuidados de la piel y protección solar – Dra. Celina Formica (Laboratorio Andrómaco)

19:40 – 20:20 horas – Todas las mujeres cuidamos con las mamas… un recorrido por nuestros cuerpos y gestos – Leonor Pissanchi

Respecto a los stands y talleres, podrán ser recorridos con propuestas de instituciones de salud, laboratorios, especialistas y un espacio de bienestar, que se sumarán a los sorteos y talleres interactivos.

