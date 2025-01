Alarma en Mar del Plata: advierten que los chicos empiezan a fumar cocaína a los 8 años

«El consumo sigue creciendo porque las cuestiones que hacen al estímulo del consumo impulsan la participación en juegos clandestinos, las apuestas online, la venta de alcohol indiscriminada y la droga. Todo eso tiene un precio que impacta en la sociedad», explicó el presidente de la Posada del Inti, Fabián Messina, al ser consultado por Mi8 sobre su análisis de la actualidad en términos de problemáticas psicofísicas y sociales que causan alarma en Mar del Plata.

El relato de Messina es alarmante al referirse a la situación de los jóvenes en la ciudad. “Hace algunos días caminando algunos de los territorios me encontré a compañeros y compañeras que trabajan en los barrios y cuentan que hay niños de 8 y 9 años ya fumando cocaína fumada en pipa”, recordó.

En esa línea, el presidente de la ONG destinada a la Prevención, Asistencia e Integración Social sostuvo que «impacta transversalmente, en todos los polos de la ciudad, «desde los sectores más populares hasta los más acomodados, con sus distintas características».

«Podríamos hablar de todo lo que es alcohol, marihuana, cocaína, drogas de diseño y demás, que son de un alcance indiscriminado en términos sociales. Pero después hay cuestiones bien focalizadas», enfatizó Messina.

Y continuó señalando que en los sectores más populares los temas más peligrosos refieren a psicofármacos y cocaína fumada. «Realmente es un tema complejísimo por el nivel de toxicidad, de precocidad y de edad de inicio», sostuvo.

Este acceso a sustancias nocivas, denunció, afecta gravemente el desarrollo neurológico de los menores, aumentando la prevalencia de problemas de salud mental que pueden persistir a lo largo de sus vidas.

Alarma en Mar del Plata: qué acciones incorporar

En cuanto a las acciones que deberían implementarse, Messina propuso un enfoque integral por parte del Estado: “El Estado dentro de sus responsabilidades tiene que ser un estado ordenador, tanto el Municipal como Provincial y Nacional, generando estrategias y políticas públicas no con dinámicas represivas”.



«Esperamos que los que toman decisiones y los que tienen el poder de incidencia en las políticas, miren con un poco más de misericordia a tantas pibas y pibes que andan en la calle sin sentido, sin comprender un montón de cuestiones»



Además, aseguró que las campañas de prevención y educación son imprescindibles para que los jóvenes no queden expuestos a influencias nocivas, como las redes sociales y los estímulos del consumo.



«Cuando hablamos de cómo poder acompañar a que un hijo de 8, 10, 12 años no quede en manos de un Youtuber, no quede en manos de las redes o de los estímulos del sistema de consumo es complejo, pero más complejo es aún cuando pasan años y décadas y esas formas de generar políticas de prevención se dilatan o se arman en algunos sectores de manera espasmódica que terminan no teniendo ningún tipo de efecto», agregó.



La Posada del Inti busca rearmarse

Cabe recordar que la Posada del Inti «está rearmándose, tuvimos un año difícil», enmarcado en el fin del convenio con el Sedronar y el cierre de una de las sedes, logrando que de las siete sedes y 300 usuarios con tratamiento con las que contaba la posada queden tan solo «dos sedes y 90 usuarios».



«Actualmente, esto es el gran desafío que tenemos. No solo en el tema de los consumos problemáticos y demás, sino en la vida cotidiana de los argentinos. Que podamos poner sobre la mesa cinco o seis temas y que podamos resolver desde una mirada integradora para los que padecen situaciones complejas, ya sea de consumo, de trabajo, de estudio y de tantos temas que es necesario que podamos hacer políticas públicas que se sostengan en el tiempo», añadió en cuanto al anhelo de la Posada del Inti



Finalmente, Messina advirtió que “no podemos generar dinámicas de odio y de estigmatización a situaciones que cada vez son más complejas y que muchas veces son síntomas de una sociedad que nosotros mismos construimos».

