Alarma por una moda que crece entre las nenas: los peligros del skincare

Belén Cazorla, dermatóloga del HPC, aseguró que cada vez recibe más consultas y advirtió que “no existe un skincare saludable” para infancias.

En videos de TikTok, en conversaciones con otras de su edad o en cumpleañitos a las que son invitadas en mini centros de belleza, las rutinas de skincare infantil se multiplican a montones y se consumen como tratamientos simples, divertidos, sin mayores complicaciones. Sin embargo, en torno a esta práctica, que muchas veces es avalada o subestimada por las propias familias, la rodean varios peligros. A decir de la dermatóloga Belén Cazorla (MP 96731), “no existe un skincare saludable para nenas”.

“Es una moda relativamente nueva, pero es importante que se entienda que no es un acto de salud. Cada vez recibimos más consultas, pero no para ayudar a desalentar, sino que nos piden productos indicados. Y en mi caso explico que no los hay, que la mayoría de los productos no han sido testeados para usar en la infancia y que como dermatóloga, excepto en muy pocos casos, nunca indicamos una limpieza de rostro para las infancias”, dijo la profesional del HPC.

En ese sentido, señaló que cada vez son más las consultas que se reciben por “dermatitis irritativa por contacto directo”. “Muchos casos tienen raíz en el uso de mascarillas con ácido hialurónico, que generan mucha irritación. Lo mismo con las cremas perfumadas”, apuntó la médica.

Según dijo a Mi8, gran parte del problema de este tipo de “modas” es que implican productos que -en este caso del skincare en particular- “contienen parabenos que interfieren con los ciclos hormonales de la infancia”. “Hablamos, por ende, de consecuencias a nivel del desarrollo”, subrayó la profesional, que insistió en la necesidad de diferenciar “lo que está de moda de lo que tiene que ver con la salud”. “Notamos que muchas veces se pone a un mismo nivel y eso no es así”, sentenció.

Aunque al consultorio llegan chicas y chicos de todas las edades, Cazorla confió que atiende infancias con irritaciones cutáneas a partir de los “cinco o seis años”.

“Nuestra responsabilidad consiste en educar y transmitir un mensaje importante, coherente y que no se preste a la confusión: no existe un skincare saludable para los niños y las niñas. No es una práctica para las infancias.

Pero además, en mi caso, siento y pienso que forma parte de un acto de extrema sumisión como mujer el educar a una niña desde tan temprana edad bajo esos parámetros de embellecimiento. No deja de ser una moda cultural que no deja de ser machista”, disparó la médica.

